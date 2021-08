Smart TV LG UHD 2021 da 65″ scontata di oltre 300€ su Mediaworld

Ebbene, dopo aver scoperto le proposte odierne di alcuni dei principali portali come Amazon e Unieuro, come potevamo non scavare anche tra le pagine di Mediaworld, alla ricerca di quelle che potrebbero essere ulteriori offerte imperdibili, da sfruttare prima che si concluda la giornata. Vi ricordiamo, infatti, che gli sconti della nota iniziativa Solo per Oggi di Mediaworld scadono alla mezzanotte di oggi, quindi occorre una certa fretta affinché non vogliate rischiare di perdere quella che potrebbe essere l’offerta che stavate aspettando.

Come saprete, il portale è solito proporre diversi prodotti in sconto, ma quello che vogliamo segnalarvi oggi riguarda la smart tv LG 65UP78006LB da 65 pollici, ossia il modello di ultima generazione presentato nel 2021, il cui prezzo di lancio di oltre 1.000€ viene tagliato a 699,00€ ma, ricordiamo, solo per poche ore. Inoltre, come noterete dall’immagine in basso, si tratta della variante sprovvista di piedini, a favore di una struttura centrale che, a nostro parere, conferisce al televisore un design ancora più lussuoso, oltre alla possibilità di posizionarlo su un numero maggiore di mobili.

Il modello 2021 riprende quelli che erano gli aspetti migliori del modello precedente, aggiungendo però nuove funzionalità e una serie di ottimizzazioni che permettono all’LG 65UP78006LB di essere anche per quest’anno uno dei migliori televisori, sia per quanto concerne la qualità del pannello che la parte software. Nel primo caso, ritroviamo caratteristiche come la risoluzione 4K nativa, la modalità FilmMaker e il controllo AI Brightness, il quale è stato ulteriormente migliorato, permettendo al sensore di luce ambientale integrato di regolare automaticamente ancora meglio la luminosità dello schermo, in modo da offrirvi immagini sempre perfette, a prescindere se guardate la TV di giorno o di sera.

Per quanto riguarda invece la parte software, la LG 65UP78006LB è munita del nuovo sistema operativo webOS 6.0 e di svariati comandi vocali. A tal proposito, potrete decidere se comandare la TV tramite l’AI ThinQ di LG, tramite Alexa o persino con Google Assistant. Insomma, la LG 65UP78006LB vi farà accedere al mondo dell’entertainment in maniera rapida e semplice, e con la diagonale da ben 65 pollici avrete un’esperienza visiva decisamente coinvolgente, a patto chiaramente di avere lo spazio sufficiente per posizionarla.

Anche in questo caso, il nostro consiglio finale è quello di visitare la pagina ufficiale del portale, in modo che possiate cercare se è presente in offerta il prodotto che stavate cercando. Detto ciò, vi invitiamo comunque ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

