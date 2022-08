Se siete alla ricerca di una nuova (ed ottima) smart TV, con cui migliorare, se non proprio costruire da zero, la vostra postazione dedicata all’intrattenimento e, al contempo, volete risparmiare un bel po’ di soldi, pur puntando ad un acquisto di qualità, allora non potete perdervi quest’occasione, resa disponibile dalle ottime Offerte di Settembre di Amazon!

Sul portale, infatti, è in sconto di ben 700 euro, la splendida smart TV Sony Bravia XR-55A80K da 55″, modello del 2022, che passa così dai precedenti 2.299,00€ al prezzo più abbordabile di 1.599,00€, scendendo così anche al di sotto della soglia psicologica dei 2000 euro.

Un affare non da poco, specie considerando che, come detto in apertura, parliamo di un prodotto del 2022, dunque freschissimo in termini tecnologici, e con in più la garanzia di un marchio come Sony che, oltre a puntare ai massimi livelli per ciò che riguarda l’esperienza visiva in generale, ha anche un certo know how in ambito gaming, grazie a PlayStation, tanto che le sue Tv sono forse le migliori con cui giocare tanto su PS4 che con PS5.

Non a caso, parliamo di una smart TV dal pannello di impareggiabile fattura: uno schermo OLED da 55″, dai contrasti elevati, per una resa delle immagini realistica e dai colori brillanti, con neri puri ed avvolgenti, per altro incentivati dall’ottima IA integrata, il cui scopo è quello di migliorare, per quanto possibile, sia l’esperienza visiva che quella acustica dei contenuti a schermo.

Anche l’audio è di ottima qualità, grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+, che sfruttando sia i grandi attuatori, sia i subwoofer, cerca di offrire un’esperienza sempre immersiva e coinvolgente, simulando in modo efficiente un audio spaziale a 360°.

Incluso nel prezzo, c’è poi il pacchetto digitale Bravia Core, sostanzialmente un servizio in streaming gratuito per gli utenti Sony, già caricato sulla TV, e grazie al quale poter accedere a centinaia di titoli, inclusi molti titoli Imax Enhanced, appositamente selezionati per permettere una visione al meglio grazie alle feature della TV!

Dulcis in fundo, questa TV è già pronta ad ospitare quello che sarà il futuro upgrade offerto da Bravia cam, la nuova tecnologia di Sony pensata per rendere le sue TV più smart e funzionali. In sintesi, Bravia cam è una vera e propria videocamera, collegabile alla smart TV, e progettata per essere posizionata naturalmente sulla cornice superiore dello schermo e che, effettuando una rilevazione costante dell’ambiente, ottimizza in tempo reale l’esperienza di visione e del suono in base al posizionamento dello spettatore, così che l’esperienza visiva e acustica sia sempre perfettamente calibrata, ed ai massimi livelli! Ovviamente il prodotto non è incluso nell’acquisto, ed andrà eventualmente acquistato separatamente.

Perfetta sia per il cinema, che per il gaming su console PlayStation, questa smart TV Sony Bravia è, in sintesi, un vero affare! Ed a questo punto non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

