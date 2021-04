Smart TV Panasonic da 55″ con Dolby Vision a meno di 400€ su eBay

Dopo una pausa che ci ha permesso di recuperare le energie consumate dalle numerose promozioni pasquali, è il momento di riprendere la nostra rassegna stampa dedicata alle offerte, ben chiaro che ci vorrà ancora qualche giorno prima che i vari portali tornino a proporsi con la loro tipica “potenza di fuoco”. Al netto di questo, tuttavia, va segnalato che eBay si sta già impegnando nel dar filo da torcere alla concorrenza, impegnandosi ad offrirsi, già da subito, con una serie di ottimi sconti su tantissimi prodotti, tra cui abbigliamento, tecnologia e tanti altri articoli di uso quotidiano.

Diverse le proposte del portale ma, tra le varie, ci premeva segnalarvi la smart tv Panasonic TX-55HX580E da 55 pollici, proposta oggi a soli 395,99€ invece di 599,99€. Si tratta di un modello ai vertici della categoria, in grado di offrire un’ottima esperienza visiva, grazie alle ultime tecnologie come il Dolby Vision, HDR e risoluzione 4K, che vi permetteranno di apprezzare i contenuti multimediali con nuovi dettagli e sfumature.

Se aggiungiamo il fatto che la diagonale è di ben 55 pollici, capite bene che siamo di fronte ad un’occasione irrinunciabile per coloro che hanno deciso di sostituire il proprio vecchio televisore, senza contare che potrebbe comunque trattarsi di un grande passo in avanti anche per coloro che già possiedono una smart tv ma di vecchia generazione, dal momento che la Panasonic TX-55HX580E assicura colori, luminosità e contrasti perfetti in ogni scena, oltre a supportare i formati più popolari e funzionalità che vi permetteranno di portare l’intrattenimento ad un nuovo livello.

In aggiunta, la Panasonic TX-55HX580E vanta un triplo sintonizzatore HD, dandovi modo di scegliere se usarla tramite segnale satellitare, terrestre o via cavo. Insomma, un modello che, oltre ad avere un pannello di ottima qualità, gode anche di una eccellente flessibilità.

eBay, dunque, sembra voglia continuare la sua tornata di offerte anche dopo il fantastico periodo pasquale, offrendo agli amanti degli acquisti online la possibilità di sfruttare fantastici sconti.

