Smart TV Philips 4K da 58″ a poco più di 400€ nelle offerte eBay

Se siete alla ricerca continua di offerte, anche oggi consigliamo di tenere in considerazione gli Imperdibili di eBay che, insieme alle iniziative giornaliere di Amazon e Mediaworld, hanno la capacità di farvi risparmiare cifre importanti sui vostri acquisti online, a prescindere da quale sia l’articolo di vostro interesse. All’interno del catalogo, infatti, ci sono prodotti di ogni categoria, a partire dall’informatica fino ad arrivare all’abbigliamento, passando per gli elettrodomestici.

Uno dei prodotti che ci sentiamo di suggerirvi oggi è la smart TV Philips 58PUS7505 da 58 pollici, che grazie ad uno sconto di 160€ potrà essere vostra a soli 419,00€, una cifra decisamente interessante per una variante con questa diagonale. A tal proposito, vale la pena ricordarvi che, in assenza di sconti, in questa fascia di prezzo vi portate a casa, di solito, un televisore da 43 pollici o, nel migliore dei casi, da 49 pollici affidandosi però a brand meno noti. Ciò rende questa un’ottima occasione per coloro che si apprestano a sostituire il proprio vecchio televisore con un modello smart, in grado finalmente non solo di farvi apprezzare i vostri programmi preferiti ad una qualità superiore, ma anche scoprire e sfruttare nuove funzionalità tipiche di un dispositivo di ultima generazione.

Con una risoluzione 4K, supporto HDR10+ e niente di meno che Dolby Vision e Dolby Atmos, la Philips 58PUS7505 è una smart TV con un rapporto qualità/prezzo che ci spingiamo a definire senza precedenti, e con lo sconto riservatogli da eBay diventa un’offerta imperdibile. Se cercate quindi un modello con un pannello di ottima qualità, troverete in questa soluzione l’acquisto perfetto. Il display, infatti, offre dettagli molto profondi, colori vivaci ma al col tempo naturali, oltre a contrasti così nitidi da permettervi di vedere ogni tonalità in modo accurato.

Anche in questo fine settimana, quindi, eBay ci regala opportunità degne di nota le quali, per poterle scoprire tutte, consigliamo come sempre di visitare la pagina dedicata, consci del fatto che in calce stiliamo la nostra solita lista prodotti contenente le migliori offerte. Detto ciò, sebbene siamo quasi agli sgoccioli di questa settimana, consigliamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime ore, dal momento che ci sono numerose altre offerte da presentare. Infine, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!