Smart TV Philips 50PUS8535 da 50″ a meno di 600€ nel Solo per oggi Mediaworld

Proseguono le offerte del giorno di Mediaworld che, insieme al Sottocosto, offrono agli utenti la possibilità di acquistare prodotti come smartphone, televisori ed elettrodomestici a prezzi bassi, rappresentando così un’eccellente occasione per acquistare buona parte, se non tutti, i restanti regali da mettere sotto l’albero per questo Natale! E credeteci, val davvero la pena dare un’occhiata alle proposte visto che, pur terminando con la mezzanotte di oggi, offrono ai clienti della catena dei prezzi così buoni da poter tranquillamente competere anche con la concorrenza smodata di Amazon!

Stiamo parlando di prodotti come l’ottimo televisore Philips 50PUS8535/12 da 50 pollici, venduto certamente ad uno dei prezzi più bassi di sempre, ovvero soli 579,00€ a fronte dei 749,00€ del prezzo originale! Una proposta ottima, soprattutto per quanti stavano progettando di cambiare la propria TV in concomitanza della fine dell’anno, optando magari per un modello di ultima generazione in grado di offrire allo spettatore immagini strabilianti in 4K, nonché tutta una serie di funzionalità smart.

Dotato di un pannello Dolby Vision compatibile con HDR10+, nonché di altoparlanti capaci di riprodurre contenuti in Dolby Atmos, il Philips 50PUS8535/12 offrirà colori e ombre più profondi, nonché dettagli realistici. Che si tratti dell’ultima serie da guardare in streaming o un Blu-Ray, potrete vedere contrasto e luminosità proprio come se vi trovaste nella mente del regista. Inoltre, l’audio sarà ampio, chiaro e pieno di dettagli grazie, appunto, al supporto Dolby Atmos.

A rendere consigliabile l’acquisto di questa smart TV non è solo il prezzo e la qualità del pannello, ma anche l’implementazione della tecnologia Ambilight, che permette ai LED posti ai bordi del televisore di illuminarsi, emettendo luci che rispondono all’azione sullo schermo, offrendo così un’esperienza coinvolgente e affascinante al punto che non potrete più farne a meno.

Oltre a questo televisore, il Solo per oggi di Mediaworld ha tanto altro da offrire, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, ricordandovi che – come sempre – le migliori le trovate in calce. Detto ciò, qualora non l’abbiate ancora fatto, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!