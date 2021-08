Smart TV Philips Ambilight da 43″ a meno di 500€ su Unieuro!

La nostra rassegna delle migliori promozioni giornaliere comprende già un buon numero di promozioni, eppure le opportunità di risparmio non sono terminate. In questo articolo, infatti, vi segnaliamo l’iniziativa di Unieuro, che coinvolge diversi prodotti appartenenti a tantissime sottocategorie del portale, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

La promozione, come abbiamo già specificato, include un gran numero di articoli ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, consigliamo di dare uno sguardo al smart TV Philips Ambilight da 43″, in particolare il modello 43PUS8535/12. Generalmente disponibile a 699,90€, potrete oggi acquistarlo a 499,90€ a seguito di uno sconto del 25% che ne ha decurtato il prezzo consigliato di ben 200,00€!

Stiamo parlando di un televisore dalle ottime specifiche tecniche perché possiede tutto il necessario per eccellere sia nella riproduzione di contenuti televisivi che multimediali. Innanzitutto, vanta un ampio pannello LED da 43 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD. Oltre a ciò, una delle sue peculiarità è la funzione Philips Ambilight, infatti attorno al display sono disposti dei LED intelligenti, che rispondono all’azione sullo schermo, in modo tale da emettere una luce coinvolgente ed affascinante.

Inoltre, tra le restanti caratteristiche tecniche, troviamo anche un processore Philips P5 che offre immagini brillanti con dettagli più profondi e colori più vivaci. Al contempo, garantisce un buon contrasto in qualsiasi circostanza, soprattutto nelle scene in movimento. Il tutto è gestito dal sistema operativo AndroidTV, che permette a tutti gli interessati di installare le migliori applicazioni di streaming on-demand.

Insomma, avrete capito che si tratta di un televisore da non sottovalutare, considerando quelle che sono le caratteristiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita. Chiaramente, oltre a questa offerta imperdibile, vi ricordiamo che su Unieuro sono presenti tanti altri articoli in promozione, motivo per cui il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale.

Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!