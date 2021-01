Smart Tv Philips da 75″ a 999,90€ con gli Imperdibili di eBay!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte dei principali portali online di questo inizio settimana, e lo facciamo con le nuove proposte degli “Imperdibili” di eBay che, anche oggi, includono una vasta selezione di articoli che spaziano tra smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, notebook, capi d’abbigliamento e persino tante promozioni relative alle cialde per caffè il tutto con sconti che arrivano anche all’80% in alcuni casi!

Di tutti questi prodotti proposti da eBay, quello che oggi vogliamo proporvi è la smart TV Philips 75PUS7354, che può esser acquistata a 999,90€ anziché i 1.399,90 del su prezzo originale il che, considerando che si tratta di uno schermo da 75″, rende l’offerta davvero allettante! Dotato di un design sottile e di una cornice in metallo dallo spessore ridottissimo, questo televisore è in grado di adattarsi a qualunque ambiente, complice il solido piedistallo centrale su cui poggia lo schermo, che gli conferisce stabilità oltre che un aspetto decisamente raffinato e gradevole. Equipaggiato, inoltre, con la tecnologia Ambilight, Philips 75PUS7354 arricchisce lo spazio attorno a sé grazie ad un sistema di illuminazione a LED, in grado di sincronizzarsi con le immagini mostrate su schermo per donare alla stanza un effetto inedito e coinvolgete per la visione televisiva.

Con i sui 75 pollici, Philips 75PUS7354 è in grado di dare vita ai contenuti riproducendo colori intensi, immagini con una grande profondità e dai movimenti fluidi grazie alla tecnologia 4K, senza contare il supporto al formato HDR10+, che permette al pannello della TV di proiettare immagini con una luminosità e un contrasto ai limiti del fotorealismo. Anche gli altoparlanti di Philips 75PUS7354 sono di ottima qualità, e riproducono i dialoghi in modo chiaro e nitido, bilanciando il suono e diffondendolo in modo per tutto l’ambiente secondo le caratteristiche Dolby Vision e Dolby Atmos. Oltre ai tradizionali programmi TV, tra i servizi del TV Philips 75PUS7354 è possibile trovare il Google Play Store e l’intera galleria di app di Philips, che permette di accedere ad una grande scelta di contenuti come film, musica e giochi online ed ovviamente controllare tutti i dispositivi domestici grazie alla presenza di Google Assistant incorporato.

Un televisore come il Philips 75PUS7354 ad un prezzo del genere è solamente una delle tantissime occasioni degli Imperdibili di eBay di oggi, ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina relativa alle promozioni del giorno, così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!