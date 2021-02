Smart TV Philips da 75″ ad un prezzo shock negli Imperdibili di eBay

Continua la nostra rassegna di quelle che sono le migliori offerte dei principali portali online scoprendo la proposta odierna degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie presenti sulla piattaforma è in grado di fornire una vasta scelta di prodotti che includono smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici per la cucina, dispositivi per la cura della persona, videogiochi, e tanti capi d’abbigliamento, il tutto disponibile con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%!

Di tutte queste promozioni quella che vogliamo proporvi oggi riguarda l’ottimo televisore Philips 75PUS7354, che oggi può esser acquistato a 999,00€ anziché a 1.399,00€, una cifra che ci rendiamo conto potrà sembrare comunque alta, ma si parla pur sempre di uno schermo da 75 pollici 4K con numerose funzionalità interessanti. Philips 75PUS7354 è in grado di far immergere completamente lo spettatore nelle sue immagini, grazie ai suoi bordi quasi inesistenti ma soprattutto per merito delle luci Philips Ambilight che proiettano i colori che compaiono sullo schermo in tempo reale, ottenendo un’illuminazione ambientale sincronizzata con quanto appare sul TV.

Le ottime prestazioni del TV Philips 75PUS7354 sono possibili per l’impiego del potente processore Philips P5, che offre immagini sorprendentemente fluide e brillanti, piene di colori vivaci, ed inoltre regola le più piccole variazioni di contrasto per arrivare ad ottenere scene nitide come nella realtà. Qualsiasi sia il contenuto riprodotto sul Philips 75PUS7354 il contrasto, la luminosità ed i colori sono gestiti in modo da esser della massima qualità, con tanto di potenziamento dei dettagli per far arrivare le immagini ad una qualità quanto più vicina al 4K. Come detto, il Philips 75PUS7354 è un televisore smart che si avvale di svariate funzioni, frutto della sua collaborazione con Google, come la sua integrazione con Google Assistant che permette di accedere al Play Store e poter scegliere tra le molte proposte di film, app e programmi e alla presenza di Android TV che permette di gestire tutti i contenuti preferiti da un hub centrale.

ottimo affare ma rimane pur sempre solo uno dei tanti articoli scontati incluso negli Imperdibili di eBay di oggi, ed è per questo che, come sempre vi consigliamo di fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima! Un televisore come il Philips 75PUS7354 , a questo prezzo, è certamente un’ma rimane pur sempre solo uno dei tanti articoli scontati incluso neglidi oggi, ed è per questo che, come sempre vi consigliamo di visitare la pagina relativa del portale così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiaresui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!