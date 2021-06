Smart TV QLED Samsung con 1200€ di sconto su Mediaworld!

Dopo aver dato uno sguardo alle migliori offerte giornaliere di Amazon ed eBay, è doveroso rivolgere la nostra attenzione alla proposta di Mediaworld con il suo “Solo per oggi”. Infatti, fino allo scoccare della mezzanotte, il portale permette di acquistare molteplici articoli, appartenenti alle più disparate sottocategorie, il tutto con sconti che possono raggiungere una buona percentuale!

L’esempio lampante è rappresentato dall’offerta dedicata alla smart TV Samsung QLED, con nome in codice QE75Q80TATXZT, che potrete acquistare all’incredibile prezzo di 1.499,00€ anziché 2.699,00€, dopo un mastodontico sconto di ben 1.200,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico. Si tratta dunque di una buona scontistica, considerando quelle che sono le specifiche tecniche, che vi spiegheremo di seguito.

Il televisore Samsung QE75Q80TATXZT vanta innanzitutto un gran pannello da 75 pollici con una risoluzione in 4K, vale a dire 3840 x 2160 pixel. Tra le specifiche spicca la compatibilità al Direct Full Array con Quantum HDR 1000, che garantisce contrasti e luminosità perfetti in ogni scena, per ottenere il massimo da ogni piccolo dettaglio.

Grazie al nuovo processore Quantum 4K, questo televisore riesce autonomamente a migliorare tutti i contenuti alla risoluzione del 4K, soprattutto quelli televisivi che, talvolta, non sono trasmessi alla migliore qualità possibile. E poi, con l’Object Tracking Sound, il suono diventa ancora più coinvolgente, infatti sarà in grado di seguire l’immagine, portando tutti gli spettatori al centro dell’azione.

Insomma, come avrete capito che il Samsung QE75Q80TATXZT ha tutto ciò che serve per eccellere nel salotto e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria! Infine, prima di passare alla nostra lista dei prodotti, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, e di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!