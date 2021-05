Smart TV QLED Samsung in sconto di 1000€ su eBay!

Inizia ufficialmente una nuova settimana, quella a cavallo tra il mese di maggio e quello di giugno, e con essa arrivano nuove ed interessanti promozioni, come quella de “Gli Imperdibili” di eBay, che consentiranno a tutti gli interessati di acquistare smart tv, smartphone ed elettrodomestici vari, a prezzi praticamente imperdibili.

Come di consueto, la lista dei prodotti promozionati da eBay è davvero molto estesa ma, tra le varie, vi segnaliamo l’offerta relativa alla smart TV QLED Samsung – con nome in codice QE55Q90TATXZT -, disponibile ora a 999,99€ anziché 1.999,99€, grazie ad uno sconto del 50%, che abbatte il prezzo di vendita consigliato dal produttore di ben 1.000,00€! E, aggiungendo in cassa il codice sconto “PITEURO2020”, l’ammontare da pagare passa da 999,99€ a 949,99€!

La smart TV Samsung in questione vanta un ampio pannello QLED da 55 pollici con risoluzione in 4K UltraHD. Inoltre, è dotata del sistema Direct Full Array +, una nuova e particolare tecnologia di retroilluminazione LED che permette di ottenere un controllo preciso di ciascuna zona per neri profondi e bianchi brillanti. Il tutto è gestito da un potente processore a marchio Samsung che, oltre alla gestione dei contenuti multimediali, garantisce un ottimizzazione delle immagini, per un’esperienza di visione eccellente.

Questo televisore, inoltre, è compatibile con la funzionalità “Real Game Enhancer+” di Samsung, che permette ridurre aloni ed il cosiddetto “effetto mosso” nelle sessioni di gioco ad alta velocità d’azione. Invece, con il supporto all’AMD FreeSync, questa smart TV sarà in grado di ridurre tutti quei problemi legati al tearing ed al stuttering.

Insomma, si tratta di un televisore che, venduto ad un prezzo praticamente tagliato e possedendo specifiche tecniche da capogiro, diventa un best-buy della categoria. Naturalmente, questo prodotto non è l’unico presente nella vasta pagina de “Gli Imperdibili” di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare la lista dei articoli in sconto al seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

