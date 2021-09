Smart TV Samsung 4K da 50” con oltre 450€ di sconto su Mediaworld!

Questa mattina abbiamo iniziato la nostra programmazione di offerte giornaliere con le proposte di Amazon e l’apertura delle prenotazioni di Alan Wake Remastered. Ebbene, in questo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione sulle occasioni concesse da Mediaworld nel suo “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati hanno ora la possibilità di acquistare molteplici prodotti a prezzi stracciati, come smart TV, notebook, smartphone ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono toccare quota 50%.

Come abbiamo implicitamente specificato nel paragrafo precedente, sono molti gli articoli attualmente promozionati da Mediaworld, motivo per cui la lista completa è piuttosto lunga e variegata. Tra questi, vogliamo consigliarvi di dare uno sguardo alla smart TV Samsung, in particolare il modello QE50Q80AATXZT. Solitamente disponibile a 1.499,00€, ora e fino allo scoccare della mezzanotte è acquistabile a “soli” 899,00€, grazie ad uno sconto di 600,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di una soluzione che può adattarsi a tutte le circostanze, infatti questo televisore è perfetto per gli appassionati del mondo delle serie televisive e per quelli dei videogiochi. Innanzitutto, vanta un ampio pannello LED da 50 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD (vale a dire 3840 x 2160 pixel), con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz.

Questo televisore, inoltre, possiede un processore, denominato “Quantum 4K”, che gestisce tutte le operazioni, garantendo ottime prestazioni in tutti i contesti e ottimizzando in modo intelligente le immagini, l’audio e molto altro ancora. Vanta anche la tecnologia Quantum Dot, che permette a questo televisore di regalare immagini luminose, con dettagli mozzafiato e contrasti da capogiro.

Insomma, si tratta di un televisore dalle ottime caratteristiche tecniche, adatto dunque alla fruizione di contenuti multimediali e di videogiochi. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter sfogliare tutte le proposte del portale.

