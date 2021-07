Smart TV Samsung 4K da 55” ad un prezzo mai visto su Mediaworld!

La nostra rassegna quotidiana delle migliori offerte del giorno continua con le occasioni di Mediaworld comprese nel “Solo per Oggi” che, come da tradizione, propone molteplici prodotti come smartphone, smart TV, elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni e altri prodotti hi-tech, con sconti che possono raggiungere anche il 50%, ma solo fino alla mezzanotte di quest’oggi!

Tra le proposte del colosso dello shopping, vogliamo segnalarvi quella che per noi è senza dubbio la più importante, vale a dire l’offerta relativa alla smart TV SamsungUE55AU7170 con risoluzione 4K e una diagonale da ben 55″, generalmente disponibile a 749,00€, e quest’oggi è acquistabile a soli 499,00€, grazie ad uno sconto di ben 250,00€!

La smart TV Samsung UE55AU7170 rappresenta uno dei migliori prodotti attualmente presenti in commercio per la sua fascia di prezzo, perché garantisce un’ottima riproduzione sia di contenuti televisivi che di quelli multimediali. Il tutto grazie al suo ampio display LED da 55 pollici con una risoluzione in 4K e alla tecnologia HDR, che offrono immagini nitide, cristalline, vivide e, soprattutto, brillanti.

Trattandosi di una smart tv, questo televisore include un processore, chiamato Crystal 4K, che promette di riprodurre tutti i contenuti in 4K attraverso una sofisticata tecnologia di mappatura dei colori. Inoltre, essendo compatibile con tutte le soundbar a marchio Samsung, possiede la funzione Q-Symphony che permette di unire il sound degli altoparlanti e della soundbar per poter ottenere un effetto surround di altissimo livello.

Un ottimo televisore come quello di Samsung rappresenta una vera occasione da non lasciarsi sfuggire, e può diventare un vero investimento in vista dei prossimi campionati nazionali calcistici, che inizieranno a partire da metà agosto. Chiaramente, però, questa rimane solo una delle tante offerte proposte da MediaWorld nel “Solo per Oggi”, motivo per cui vi invitiamo a consultare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera proposta e trovare quella giusta in base alle vostre necessità.

