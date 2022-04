È arrivato il momento di cambiare TV e siete indecisi sull’acquisto da fare? Se siete orientati verso una smart TV di grandi dimensioni, quest’offerta su Comet è quella che fa per voi! I parametri da guardare quando si compra un televisore sono molteplici, ed i prezzi sono spesso più alti di quel che ci aspettiamo. Per questo l’offerta che vi proponiamo oggi è davvero conveniente, perché si tratta di un prodotto di un marchio affermato sul mercato, Samsung, messo in vendita ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il modello proposto in sconto è il UE55AU7170, una smart TV dal design design elegante e raffinato che saprà essere all’altezza delle vostre aspettative. La versione è quella da 55 pollici il cui prezzo originale di 749,00€ passa ora a 399,00€, ottenendo così uno sconto di più del 46%!

Il televisore è dotato di un pannello di grande formato, che risalterà al massimo le immagini anche grazie allo stile con cui è stato pensato. La smart TV, infatti, presenta un design Boundless sui 3 lati che lascia un ampio spazio di visione ricreando uno stile essenziale e minimalista. La vostra esperienza cinematografica sarà quindi più immersiva di sempre!

Per quando riguarda la qualità delle immagini, questa smart TV vanta della tecnologia PurColor. Grazie ad essa avrete una vastissima tavolozza di colori, che ne migliorerà la purezza e li esalterà al massimo, contribuendo a creare una resa visiva nel complesso di grande valore. Potrete così godere di un’esperienza immersiva completa, con immagini estremamente dettagliate e dotate di splendide sfumature in grado di suggestionare il vostro sguardo.

La valorizzazione delle immagini è massima anche grazie alla tecnologia High Dynamic Range: la resa luminosa sarà ampiamente migliorata, ottenendo così dei bianchi più accesi e dei neri più scuri apprezzabili soprattutto nelle scene buie o in cui la luminosità cambia di continuo.

Infine, proprio perché è un prodotto dalle molteplici funzioni, basterà un semplice tocco per poter visualizzare i contenuti del cellulare comodamente dal grande schermo: il sistema del televisore riconoscerà immediatamente il cellulare avviando in automatico il mirroring!

Insomma, parliamo di una smart TV dal grande potenziale, in grado di offrire delle immagini di grande qualità su un grande schermo dallo stile raffinato. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Comet dedicata all’offerta , così da completare l’ordine prima che il prezzo torni quello di listino!