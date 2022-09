Avviate la scorsa settimana, ed attive ancora per qualche giorno, le Offerte di Settembre Amazon si stanno rivelando un’ottima occasione per acquistare in modo conveniente tantissimi prodotti, con prezzi che, francamente, riescono a dare filo da torcere anche a momenti dell’anno dedicati alla scontistica ben più noti, come il Prime Day o l’attesissimo Black Friday.

Il motivo è presto detto: Amazon sta scontando davvero di tutto, anche e soprattutto prodotti di fascia alta, come questa splendida smart TV a marchio Samsung, con risoluzione 4K ed uno schermo da ben 75″! Il prezzo? Appena 849,00€ contro i 1.699,00€ del prezzo originale, il che significa uno sconto di ben 850 euro!

Si tratta, in soldoni, della metà del prezzo originale, per una smart TV di qualità eccelsa, in grado di offrire un’esperienza visiva in grado di competere con quella cinematografica, oltre ad offrire prestazioni ottimi anche dal punto di vista del gaming.

La Samsung UE75AU9079UXZT, infatti, è una smart TV animata da un ottimo processore Crystal 4K progettato da Samsung, in grado di analizzare l’immagine a schermo per un’ottimizzazione continua, arrivando ad offrire oltre 1 miliardo di sfumature di colore, ed un contrasto eccezionale grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color, le cui variazioni di gamma vi permetteranno di apprezzare i tanti dettagli a schermo.

Ottimo anche il comparto acustico, grazie alla tecnologia Q-Symphony di Samsung, che consente al televisore e ad eventuali altre uscite, come ad esempio una soundbar, di funzionare simultaneamente, regalando uno straordinario effetto surround!

Anche il gaming, come detto, è risente positivamente delle caratteristiche tecniche di questa smart TV che, a tal proposito, si propone anzitutto con un’ottima Game Bar che, evocabile a schermo durante le sessioni di gioco, permette di regolare in tempo reale le impostazioni dello schermo (compreso il rapporto di visualizzazione!) per garantirvi sempre la migliore esperienza di gioco possibile.

Dulcis in fundo, questa smart TV offre un vasto e variegato pacchetto di canali aggiuntivi, chiamato Samsung TV Plus, che offre un’ampia scelta di contenuti per tutti i gusti, a titolo completamente gratuito! Grandi classici, serie TV, programmi musicali e per bambini: c’è spazio davvero per tutto, e potrete accedere a quello che volete sia tramite un comodo menù dedicato, che attraverso la normale numerazione dei canali, in aggiunta al pacchetto standard di contenuti del digitale terrestre. Non male, considerato che non vi toccherà sborsare alcun costo di abbonamento!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi a completare l’acquisto quanto prima, onde evitare che il prezzo torni alle origini o, peggio, le promozioni si esauriscano!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!