Smart TV Samsung 8K da 65″ al prezzo più basso della rete su Online Store!

Mentre i più si staranno affannando per l’acquisto di iPhone 13 e del nuovo e performante iPad Mini, noi andiamo verso la chiusura della nostra rassegna dedicata alle offerte segnalandovi una nuova, ed imperdibile, proposta ad opera di Online Store. Il tema è quello delle smart Tv, che avevamo già toccato in giornata, ma che ora torna prepotentemente alla carica grazie all’affare che dà il titolo a questo articolo, e che riguarda un pannello di altissimo livello!

Stiamo parlando della smart Tv Samsung Series 9 QE65Q900TS da 8K, il cui prezzo originale si attesterebbe attorno ai 4000 euro, ma che oggi è in sconto su Online Store a 1.499,90€, ovvero quello che è attualmente il prezzo più basso con cui potersi portare a casa questo gioiellini da 65″!

Una smart tv a dir poco fantastica che, a questo prezzo, suona quasi come regalata, visto il visto a cui ancora oggi si va incontro se si parla di TV 8K, specie se di questa qualità. Dotata di bordi praticamente invisibili, la Samsung Series 9 QE65Q900TS è una smart TV dotata dell’ormai arcinota tecnologia Quantum Dot di Samsung che distingue questi pannelli dalla concorrenza, grazie alla loro incredibile capacità di emettere la luce con colori vividi e molto precisi, regalando un’esperienza di visione davvero impareggiabile, a prescindere dal tipo di contenuto che si sta fruendo.

Come se non bastasse, trattandosi di una smart Tv di ultima generazione, la Samsung Series 9 QE65Q900TS integra un potente processore Samsung che, grazie ad una IA integrata, è in grado di effettuare un upscaling intelligente delle immagini a schermo, così che anche film, serie tv e videogame non nativamente in 8K, possano avvicinarsi a tale risoluzione, per un’esperienza visiva più vivida ed appagante, supportata, per altro, anche dalla tecnologia Quantum HDR 4000 con supporto ad HDR10+, per colori mai così brillanti e realisitici.

A ciò si unisce poi un comparto audio di assoluto pregio che, anzitutto, può fare affidamento sulla tecnologia Object Tracking Sound+, in grado di “seguire” il movimento degli oggetti sulla scena, regalando un audio tridimensionale che, specie con i contenuti ludici, vi offrirà un’esperienza senza pari. A completare il quadro ci sono poi un’eccellente regolazione automatica della luminosità, capace di adattarsi attivamente all’ambiente di visione, nonché l’integrazione della tecnologia Ultra Viewing Angle, che vi permetterà di guardare la tv da ogni angolazione senza alcun problema!

Insomma, per soli 1.499,90€ vi assicurerete una smart TV a prova di futuro, con risoluzione 8K (che per meno di 1500 euro è sempre un affare), e con la garanzia di portarvi a casa un pannello prodotto da quello che, allo stato attuale, è uno dei brand più affidabili e tecnologicamente avanzati sul mercato! Un’occasione d’oro che, ne siamo certi, non avrà vita molto lunga vista la richiesta esagerata che ci sarà in giornata. Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto della smart TV Samsung segnalandovi, per altro, che essa è comunque solo una delle eccezionali offerte che Online Store sta dedicando al mondo delle smart TV, e per questo vi suggeriamo caldamente di visitare anche la pagina dedicata all’intera promozione!

