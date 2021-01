Smart Tv Samsung 8K scontato di 500€ nelle offerte di eBay!

Continua la nostra analisi delle migliori offerte di oggi da parte dei principali portali online, ed è ora il turno degli “Imperdibili” di eBay che, come da quotidiana consuetudine, offrono anche oggi una vasta selezione di articoli a prezzi favorevoli, con proposte che spaziano dagli smartphone, alle smart TV, sino ai piccoli e grandi elettrodomestici, con anche molte promozioni relative ai capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che possono arrivare anche all’80%!

Della vasta selezione di articoli presenti, tuttavia, a spiccare è il televisore Samsung QE55Q950 da 55″, che oggi può esser acquistato a 1.599,99€, una cifra forse non per tutti, ma che ben si giustifica se si considera che si parla di un dispositivo QLED che supporta la tecnologia 8K! Caratterizzato da linee eleganti e molto minimali, con dei bordi quasi impercettibili, Samsung QE55Q950 dispone dell’opzione di Ambient Mode, grazie alla quale è in grado di mimetizzarsi con l’ambiente circostante anche da spento, mostrando foto, opere d’arte oppure uno sfondo interattivo perfettamente in armonia con il resto della stanza. Samsung QE55Q950 è un televisore in grado di fornire immagini incredibilmente dettagliate grazie ai 33 milioni di pixel di risoluzione del processore Quantum 8K che garantisce immagini più nitide, luminose e arrivando ad un livello di dettagli 4 volte maggiore dell’UHD 4K a qualsiasi distanza dallo schermo grazie anche alla tecnologia di Direct Full Array 16x si occupa di ravvivare ogni singola scena.

Grazie allo speciale Ultra Viewing Angle, da qualsiasi angolazione si guarderà Samsung QE55Q950 è possibile sfruttare al massimo dell’esperienza visiva per quanto riguarda luminosità e dei colori, mentre i contenuti non pensati per questo livello di dettaglio vengono potenziati per mezzo della potente intelligenza artificiale che ripristina i dettagli persi, ed arriva persino ad adeguare il livello del suono enfatizzando le voci anche nelle scene più rumorose. Infine il Samsung QE55Q950 è dotato di Bixby incorporato, che permette di interagire direttamente con un semplice comando vocale mentre collegando il TV con l’app Samsung SmartThings è possibile anche controllare tutti gli altri dispositivi smart della casa con un click.

Il televisore Samsung QE55Q950 è una smart TV tra le più innovative presenti sul mercato al momento che, offerta ad un prezzo del genere, diventa certamente un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ma rimane comunque solo una delle tante offerte su eBay di oggi, ed è per questo che come sempre vi invitiamo a visitare la pagina relativa alle promozioni del giorno, così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

