Smart TV Samsung a 180€ di sconto da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori occasioni del giorno prosegue passando per il portale di MediaWorld, che con il suo “Solo per oggi“ propone tantissimi sconti che coinvolgono diverse categorie di elettrodomestici per la vostra casa a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Visto e considerato che le offerte sono valide sino alla mezzanotte, vi invitiamo ad affrettarvi, affinché possiate trovare tra i prodotti selezionati, ciò che meglio soddisfa le vostre necessità.

Come di consueto, la selezione di prodotti selezionati è piuttosto variegata, tuttavia abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione l’ottima smart TV Samsung Crystal UHD 4k, in vendita al nuovo prezzo di 499,00€ anziché 679,00€, a seguito di una decurtazione di prezzo pari a ben 180€ netti.

Dotata di un ampio pannello LED da 50 pollici con un numero di pixel quattro volte superiore, questa smart TV UHD 4K va oltre la normale risoluzione FHD, per offrirvi immagini nitide e cristalline ricche di dettagli. Tra le sue caratteristiche figura la tecnologia Motion Xcelerator che garantisce prestazioni al top attraverso l’analisi e la compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonte dei contenuti migliorando la chiarezza e la fluidità dei movimenti. A far funzionare l’incredibile pannello ci pensa il processore Samsung Crystal 4k, in grado di garantire prestazioni al top grazie all’analisi e compensazione automatica di ogni singolo frame in base alla fonte dei contenuti, persino durante le vostre sessioni di gaming.

La gestione dell’audio di questa meravigliosa smart TV è affidata al sistema Q-Symphony, capace di far funzionare gli altoparlanti di TV e la soundbar all’unisono per un effetto surround migliorato, garantendovi così il massimo dell’esperienza. Inoltre, se desiderate trascorrere le vostre serate in compagnia dei vostri film e delle vostre serie tv preferite, sappiate che questo televisore dispone di un sistema operativo Web OS, che consente di accedere comodamente a tutte le applicazioni di video on-demand come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Inoltre, supporta pienamente i migliori assistenti vocali, come l’Assistente Google e Amazon Alexa, per poter offrire un controllo avanzato sulla domotica casalinga mediante il telecomando.

Ovviamente, pensiamo valga la pena ricordarvi che questa offerta, così come tutte le altre che troverete sulla pagina ufficiale dell'iniziativa, è disponibile solo per oggi e scade al termine della giornata.

