Smart Tv Samsung con 1200€ di sconto da Unieuro!

Se siete alla ricerca di una straordinaria Smart TV ad un prezzo d’occasione, allora questa è l’offerta che non potete lasciarvi scappare! Vi segnaliamo, infatti, che tra i prodotti aderenti all’iniziativa Freedom Black Friday di Unieuro, troverete l’ottima Smart TV Samsung QE55Q95TAT disponibile al prezzo di 999€ anziché 2199€, a seguito di uno sconto del 54% che vi permetterà di risparmiare ben 1200€! Un prezzo ottimo tra i più bassi che mai!

Dotata di un ampio e brillante pannello da 55 pollici con una risoluzione 4k Ultra HD, la Smart TV LG OLED48CX6LB 4k è capace di restituire colori eccezionali e, soprattutto, un nero intenso ed avvolgente, la cui profondità restituirà ancor più vigore alla restante scala cromatica! Inoltre, con l’incredibile processore quantum 4k avrete immagini sempre nitide con il 100% del volume colore, grazie anche alla tecnologia Quantum Dot che cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato mantenendone tutto il realismo nel suo splendore!

Un’altra particolarità di questa smart tv risiede nel sofisticato sistema 4K AI Upscaling sfrutta al meglio il potente Processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, riducendo il rumore delle immagini, per poi ripristinare i dettagli persi e definire i contorni: qualsiasi sia la fonte, la qualità 4K per suoni e immagini ora è una garanzia per un’esperienza di visione eccellente e contenuti migliorati!

Inoltre, se desiderate trascorrere le vostre serate in compagnia dei vostri film e delle vostre serie tv preferite, sappiate che questo televisiore vanta anche un sistema operativo Web OS, che consente di accedere a tutte le applicazioni di video on-demand come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. E poi, supporta pienamente i migliori assistenti vocali, come l’Assistente Google e Amazon Alexa, per poter accedere alla domotica casalinga mediante il telecomando.

Smart TV LG OLED48CX6LB ha tutto ciò che serve per offrirvi il massimo dell’esperienza cinematografica e al suo nuovo prezzo super conveniente diventa un must-have! Insomma, come avrete capito le occasioni di quest’incredibile iniziativa lanciata da Unieuro sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina dedicata alle offerte, per scoprirle tutte e trovare il prodotto che più soddisfa le vostre esigenze! Per rimanere sempre aggiornati ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre aggiornato sulle nostre offerte!