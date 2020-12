Smart TV Samsung da 65″ a meno di 600€ nel Solo per oggi Mediaworld

Ci stiamo dirigendo verso la conclusione di questo 2020 molto particolare ma, dal punto di vista delle offerte, possiamo già anticipare che è stato un’anno davvero fantastico, grazie alle innumerevoli iniziative portate avanti da diversi e-commerce e, perché no, alle nostre numerose segnalazioni quotidiane che hanno permesso agli utenti di risparmiare sui loro acquisti online. Detto ciò, a pochi giorni da capodanno, Mediaworld regala ancora gioie ai suoi utenti e lo fa con l’iniziativa Solo per oggi, mettendo a disposizione una buona quantità di prodotti a prezzi scontati per soli 24 ore.

Ad essere particolarmente invitante nelle offerte che la nota catena di distribuzione ha riservato per questo martedì è la Samsung UE65TU7170UXZT da 65 pollici, acquistabile oggi ad un prezzo che riteniamo essere molto vantaggioso, dato che occorrono 579,00€ e non 699,00€ per portarsi a casa quella che è una delle migliori smart TV che potete comprare in questa fascia di prezzo, soprattutto se teniamo in considerazione la grandezza del pannello.

Recentemente, il Samsung UE65TU7170UXZT è stato protagonista in diverse occasioni e oggi Mediaworld ha voluto riproporlo ad una cifra veramente ottima. È difficile, infatti, procurarsi una smart TV di tale dimensione a meno di 600€, soprattutto se si tratta di un modello realizzato da uno dei migliori brand del mercato, rendendolo una scelta ideale per coloro che cercano una qualità video sopraffina, godendo di risoluzione 4K, supporto HDR, compatibilità con assistenti vocali e non per ultimo usufruire delle potenzialità del processore Crystal 4K, che trasforma i contenuti a bassa risoluzione in alta qualità, permettendovi di apprezzare i vostri programmi preferiti come mai prima d’ora.

Se avevate deciso di regalarvi un nuovo televisore per la fine dell’anno ma avevate dei dubbi su quale modello puntare, l’offerta che Mediaworld ha dedicato a questo specifico modello elimina ogni incertezza. Detto ciò, il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, così da poter trovare il prodotto perfetto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vasto catalogo di Mediaworld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

