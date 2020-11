Smart TV Samsung e tanto altro a prezzi imperdibili nelle offerte eBay

Se l’attesa per il Black Friday di Amazon vi sta estenuando, sappiate ci sono ottimi modi per svagarsi ed alleviare l’ansia, ed uno di questi è certamente quello di scoprire di dedicarsi allo shopping su alcuni dei principali competitor del portale, non ultimo eBay, che grazie alla sua quotidiana proposta di ottimi prodotti a prezzi bassi, rappresenta sempre e comunque un’alternativa ideale agli acquisti sul portale di Jeff Bezos.

Del resto, le proposte in sconto che eBay ci offre ogni giorno sono davvero moltissime, ed è impossibile che almeno una di esse non solletichi la vostra curiosità (o il vostro portafogli), perché parliamo non solo di prodotti come scarpe, t-shirt o piccoli elettrodomestici per la casa, ma anche di prodotti ben più importanti nel prezzo come la smart TV Samsung QLED QE55Q70TAT da 55 pollici, che viene venduta in questo momento sotto la soglia dei 700€! Un prezzo sicuramente ultra competitivo e tra i più bassi della rete per questo specifico modello che, per altro, implementa alcune delle più recenti tecnologie disponibili sul mercato, tra cui un pannello Quantum Dot, Dual Led con luminosità adattiva.

Proposta nella variante 2020, la Samsung QLED QE55Q70TAT è una delle migliori smart TV prodotte dal noto brand sudcoreano se escludiamo la fascia altissima che supera i 1000€, motivo per cui è un modello pensato per chi vuole avere un’esperienza di tutto rispetto, offrendo una qualità d’immagine strepitosa a prescindere dall’angolazione in cui vi trovate. Questo è un risultato pazzesco se consideriamo quanto è sottile il pannello e con le imminenti spedizioni delle console next-gen, possedere un gioiello del genere nel proprio salotto sarà come vivere un sogno. Chiaramente, in un prodotto di questa portata non poteva mancare l’intelligenza artificiale e la modalità Ambient, quest’ultima in grado di trasformare il televisore in un elemento decorativo capace di immedesimarsi con l’ambiente circostante.

Sostanzialmente, abbiamo di fronte un televisore senza compromessi che, grazie ad eBay, può essere vostro con un risparmio di oltre 500€ rispetto al prezzo originale. Detto ciò, vogliamo ricordarvi che le offerte non si limitano solo a questo modello e che, oltre alle smart TV, ci sono numerosi tanti altri prodotti che godono di sconti interessanti, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per non perdere nemmeno una delle tante occasioni. Infine, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

