Smart tv Samsung QE65Q70 a soli 949€ nei Solo per oggi MediaWorld!

Continua l’ondata di corpose offerte Mediaworld che, al netto dei suoi Mega sconti, continua a sorprenderci con le proposte dei suoi Solo per Oggi, ovvero le offerte della durata di 24 ore che, come ormai saprete, riescono più che frequentemente a concorrere anche con l’accesa concorrenza di Amazon. Come al solito queste offerte che scadono alla mezzanotte di oggi e, per quanto riguarda oggi, investono una buona quantità di prodotti tra smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici e perfino alcuni modelli di notebook, il tutto con l’opzione di consegna oppure di ritiro in negozio completamente gratuita.

Fra i numerosi articoli a prezzo scontato spicca la smart tv Samsung QE65Q70RATXZT da 65″, che potrà essere vostra a 949,00€ anziché 1.149,00€. Questo televisore deve le sue ottime prestazioni ad un comparto tecnico all’avanguardia, in cui spicca la tecnologia Direct Full Array 4x, che porterà al massimo i livelli di contrasto, mentre il processore quantum 4K e l’AI upscaling ottimizzeranno la qualità delle immagini e dell’audio. Il compito di monitorare i livelli di colore e contrasto ad ogni scena invece è compito del Dynamic Tone Mapping, che quando attivato setta un nuovo standard per i dettagli e la luminosità delle immagini. Si tratta inoltre di una smart tv compatibile sia con l’Alexa di Amazon, che con Google Assistant e l’Airplay di Apple, nonché con ogni altro dispositivo compatibile con SmartThings, in modo da portare il controllo ad un’altro livello.

Le offerte presenti nel Solo per Oggi di MediaWorld sono molte e per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata in modo da vederle tutte e trovare quella che rispecchia maggiormente le vostre necessità. Infine, prima di sfogliare il catalogo virtuale di Mediaworld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!