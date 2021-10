Smart TV Samsung QLED 4K da 55” a meno di 800€ su eBay!

Dopo avervi segnalato le prime proposte giornaliere provenienti dai maggiori store e-commerce, è ora giunto il momento di illustrarvi quelle di eBay, in particolare le offerte appartenenti alla sua iniziativa de “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, potrete acquistare molteplici prodotti come smart tv, smartphone ed elettrodomestici, il tutto a prezzi decisamente vantaggiosi, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

La selezione di eBay, come implicitamente specificato, comprende un numero spaventoso di articoli ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del smart TV Samsung QLED 4K del 2021, in particolare il modello QE55Q80AATXZT. Originariamente disponibile a 1.499,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 799,00€, a seguito di uno sconto del 46% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 700,00€!

Si tratta di un ottimo prodotto, sia per specifiche tecniche che per funzionalità, in grado di adattarsi a qualsiasi utente, dagli amanti del videogioco agli appassionati dei film e delle serie televisive. Innanzitutto, la sua scheda tecnica prevede un ampio pannello QLED da 55 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD, ossia 3840 x 2160 pixel. Il pannello, inoltre, può raggiungere una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz, ideale per giocare ai titoli competitivi con le console di ultima generazione.

Questo televisore possiede anche un processore performante, che ha l’obiettivo di ottimizzare tutto il flusso in entrata per offrire, in uscita, contenuti multimediali/televisivi di altissimo livello, con colori sgargianti e contrasti definiti. E poi, con la funzione Multiview, questo dispositivo consente di proiettare sullo schermo la schermata del proprio smartphone, in modo tale da guardare in tempo reale i risultati calcistici.

Come ribadito, stiamo parlando di un prodotto che, al nuovo prezzo di vendita, rappresenta ora un best-buy della categoria, considerando anche quelle che sono le sue specifiche tecniche. Chiaramente, questo televisore non è l’unico prodotto compatibile con “Gli Imperdibili” di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze.

Offerte ancora disponibili

