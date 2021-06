Smart TV Samsung QLED 4K da 55″ al prezzo più basso di sempre su eBay!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le offerte della giornata di Amazon, continua la nostra rassegna dedicata agli sconti dei principali portali con gli Imperdibili di eBay che, come da tradizione, includono delle occasioni irrinunciabili su alcune categorie di prodotti come Smart TV, elettrodomestici, abbigliamento, smartwatch ed anche tante offerte relative ai dispositivi indossabili, il tutto con sconti che arrivano ad abbattere i prezzi anche del 50%!

Tra le quasi infinite proposte del portale vi segnaliamo l’offerta dedicata alla smart TV Samsung QLED, con nome in codice QE55Q90TATXZT, attualmente acquistabile al prezzo di 999,99€ al posto di 1.999,99€, dopo uno sconto superlativo del 50% che ha abbassato il prezzo consigliato di 1.000,00€! Inserendo anche il codice sconto “PITEURO2020” nel carrello, il costo scende ulteriormente a 949,99€!

Dotato di un ampio pannello QLED da 55 pollici con risoluzione in 4K UltraHD, questo televisore possiede tutte le tecnologie per eccellere non solo nel campo dei contenuti multimediali ma anche in quelli televisivi. Tra questi segnaliamo il sistema Direct Full Array+, una tecnologia di retroilluminazione LED che consente al TV di Samsung di ottenere un controllo preciso di ciascuna zona del pannello, per ottenere neri profondi e bianchi brillanti.

Il Samsung QE55Q90TATXZT, inoltre, include al suo interno un processore proprietario che, oltre alla gestione delle applicazioni, garantisce un ottimizzazione delle immagini, fotogramma per fotogramma. Invece, mediante la funzione “Real Game Enhancer+” di Samsung, questo dispositivo riduce gli aloni per eliminare il cosiddetto “effetto mosso” nelle sessioni di gioco. E poi, con il pieno supporto all’AMD FreeSync, riesce ad limitare i problemi legati al tearing ed allo stuttering.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti promozionati da eBay, cosicché possiate rintracciare l’articolo che meglio si sposa con le vostre necessità e con il vostro budget. Infine, non dimenticate di seguirci sulle nostre pagine per l’imminente arrivo del Prime Day di Amazon, e di iscrivervi su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

