Smart TV Samsung QLED 4K da 65″ scontata di 450€ su Amazon!

Mentre mezzo mondo si affretta a completare l’acquisto di iPhone 13 e del nuovo e performante iPad Mini, segnaliamo ai restanti quella che è una straordinaria offerta che abbiamo rintracciato tra le pagine di Amazon, e grazie alla quale potrete risparmiare la bellezza di 450 euro sull’acquisto di una smart TV di altissimo livello!

Sul portale, infatti, ha fatto capolino a prezzo scontato la splendida smart TV Samsung QLED QE65Q65AAUXZT, uno degli apprezzatissimi televisori della gamma QLED di Samsung, oggi in sconto di ben 450 euro, passando quindi dagli originali 1.399,00€ a soli 949,00€, e dunque persino al di sotto della cifra “standard” di mille euro sopra cui si attestano smart TV di grandi dimensioni di un certo livello.

Disegnata con un design sottile e molto elegante, la smart tv Samsung QLED QE65Q65AAUXZT è un prodotto davvero eccezionale, sia che siate degli appassionati di cinema e serie tv, sia che il fulcro del vostro intrattenimento sia il mondo del gaming su console.

Il merito è fondamentalmente da dividere tra due degli aspetti principali di questo televisore, il primo è la presenta del potente processore Samsung Quantum Lite 4K, che è in grado di analizzare e processare i contenuti a schermo, effettuando un upscaling che ottimizza i contenuti video in tempo rale, così che ogni programma, film o serie sia il più vicino possibile allo standard 4K.

Il secondo è invece, ed ovviamente, lo splendido pannello da 65″ con tecnologia QLED, alla cui base c’è il sistema Samsung Quantum Dot, progettato per regalare immagini vivide e realistiche, con il 100% di volume colore, ed una regolazione della luminosità perfetta, anche in presenza di una forte luce naturale. A ciò, si aggiunge poi la tecnologia di retroilluminazione Dual LED, che, in accoppiata al supporto HDR, regola ed adatta i contenuti visualizzati per regalare immagini a dir poco perfette!

A concludere un pacchetto tecnologico di tutto rispetto, ci sono poi gli altoparlanti che, intelligentemente rivolti verso l’alto, permettono una fuoriuscita pulita dell’audio, senza distorsioni, e con i vantaggi del sistema Samsung Adaptive Sound. Quest’ultimo, avvalendosi del sistema Audio Scenic Intelligence, è in grado di ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto, tramite un’analisi in tempo reale della scena, così che l’audio sia sempre funzionale rispetto al contesto, e lo spettatore possa godere di dialoghi chiari anche in scene in cui il contesto è particolarmente rumoroso o concitato.

Insomma, a meno di 1000 euro vi porterete a casa una smart TV con tutti i crismi, in quella che è una promozione che, ne siamo certi, terminerà alla velocità della luce! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto di Kindle Paperhite invitandovi, come sempre, anche a consultare quella che è l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata!

