Smart TV Samsung QLED 8K a meno di 1000€ su eBay

Come saprete, Amazon non è l’unico portale che offre sconti degni di nota su migliaia di prodotti di ogni categoria. Anche eBay, infatti, ha tutte le carte in regola per permettervi di comprare ciò che vi serve a prezzi bassi, con numerose occasioni a dir poco incredibili, come quelle presenti nella sezione de “Gli Imperdibili” del portale, la quale viene aggiornata costantemente con nuove offerte e nuovi prodotti.

Una delle novità più interessanti di questo fine settimana è sicuramente la smart tv Samsung QE55Q700T da 55 pollici, un modello che vanta l’incredibile risoluzione 8K, oggi proposta a meno di 1.000€, probabilmente la prima volta che un televisore con pannello 8K scende sotto questa cifra. Acquistabile a 949,99€ invece di 1.799,00€, riteniamo che questa sia una delle migliori offerte di luglio, nonché una delle migliori della categoria, perfetta per coloro che vogliono dotarsi di un televisore top di gamma e goderselo la sera con i propri film e serie tv preferite.

Come avrete intuito, la caratteristica più importante di Samsung QE55Q700T è la risoluzione, la quale è esattamente il doppio di quella presente sulla maggior parte dei televisori moderni, inclusi quelli di fascia alta. Come saprete, la risoluzione è uno dei fattori più importanti in una smart tv, indispensabile per guardare i contenuti multimediali senza perdere il minimo dettaglio e, allo stato attuale, non esistono modelli con risoluzioni più alte, almeno non per quanto riguarda le soluzioni domestiche.

Oltre alla risoluzione, il Samsung QE55Q700T sorprende per il suo pannello QLED e il suo comparto sonoro, che vi permetteranno rispettivamente di sfruttare una resa cromatica pressoché perfetta e un audio cinematografico senza l’ausilio di una soundbar, grazie alla tecnologia Object Tracking Sound, che sarà in grado di replicare il movimento degli oggetti presenti sullo schermo, portandovi così al centro dell’azione. Ogni aspetto di Samsung QE55Q700T è studiato per offrire il meglio e lo si vede anche nel design elegante e raffinato, con bordi quasi inesistenti che vanno a fondersi con il resto dell’ambiente.

Un'offerta, dunque, veramente ottima, la quale comunque non è l'unica ad essere presente tra le pagine del portale, ed ecco perché suggeriamo di dare un'occhiata alla sezione de Gli Imperdibili di eBay.

