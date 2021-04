Smart TV Samsung QLED da 65″, super prezzo da MediaWorld!

Dopo aver cominciato la giornata con le migliori proposte di portali del calibro di Amazon ed eBay, è giunto ora il momento di scoprire anche quali sono le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld, dove, solo fino a mezzanotte, vi sarà possibile acquistare moltissimi articoli a prezzo scontato, con occasioni che possono tagliare i prezzi anche del 60%, coinvolgendo le più variegate categorie di prodotti tech come smartphone, smart TV, elettrodomestici, accessori di informatica e perfino dispositivi per la mobilità elettrica.

Nella selezione odierna di prodotti presente nel Solo per Oggi, spicca lo sconto sulla smart TV Samsung QE65Q82TATXZT, che potrete acquistare con un ribasso di ben 400€ dal suo tipico prezzo, ossia 1.299,00€. Tenendo conto che si parla di uno schermo QLED 4K da 65 pollici, con molte funzioni, questa è una vera occasione da non farsi sfuggire! Samsung QE65Q82TATXZT sfrutta al meglio un design elegante e raffinato, senza bordi, il che permette di immergersi completamente nelle scene mostrate, ma anche di adattarsi a qualsiasi tipologia di ambiente. Il suo potente processore Quantum 4K trasforma i contenuti migliorando i loro dettagli, mentre la compatibilità con l’HDR permette contrasti e luminosità perfetti ad ogni scena.

Per quanto riguarda la luminosità invece, Samsung QE65Q82TATXZT sfrutta l’intelligenza artificiale interna per regolare ogni immagine in base alla luce presente nell’ambiente, per realizzare colori e contrasto quanto più fedeli all’originale. Ma non è tutto, infatti Samsung QE65Q82TATXZT è dotato anche dell’Object Tracking Sound, ossia quella modalità dove il suono 3D segue passo passo i movimenti del suono sullo schermo, e crea un livello di coinvolgimento incredibile con lo spettatore.

Insomma, avrete capito che una smart TV come Samsung QE65Q82TATXZT ad un prezzo del genere è una vera offerta imperdibile, ma non dimenticate che si tratta pur sempre di una delle tante occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare quella giusta per voi.

Inoltre, sempre parlando di MediaWorld, vogliamo ricordarvi che in questi giorni sono tornati gli XDays, ed infatti lo store virtuale si è riempito di tante occasioni con sconti sulla migliore tecnologia, con sconti che arrivano fino al 50%. Prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!