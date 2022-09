Se state cercando una smart TV top di gamma a un prezzo davvero imbattibile, vi invitiamo a sfruttare il prima possibile le offerte Samsung sui modelli 2022. Non solo sono già attivi numerosi sconti ma, in più, potrete applicare un coupon aggiuntivo per ottenere un extra sconto del 15%, entro il 12 settembre!

Per usufruire del codice, vi basterà mettere l’acquisto all’interno del vostro carrello, arrivare alla fase di checkout e copiare e incollare il codice PROMOTV nell’apposito box, subito prima del pagamento. Trattandosi di sconti davvero molto validi e su smart TV eccellenti, vi consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile, fintanto che i prezzi sono così bassi!

Per sfruttare questi sconti, vi basterà semplicemente scegliere tra i moltissimi TV inseriti nella sezione 2022. Potrete decidere cosa acquistare tra modelli QLED 4K, The Frame, Crystal UHD e molti altri ancora, da 43″ fino a 85″. Ma, tra le proposte più interessanti, c’è indubbiamente il Neo QLED 4K da 55″ disponibile ad appena 1.180,65€ invece di 1.799,00 €, dopo aver applicato anche il coupon. Questa smart TV sfrutta la Quantum Matrix Technology, in grado di assicurarvi colori, luci e ombre sempre intense!

Questa tecnologia, affiancata agli esclusivi Quantum Mini LED di Samsung, vi assicura delle immagini piene di dettagli super accurati con colori sempre brillanti. Non meno importante, il Processore Neural Quantum 4K, si occupa delle 20 reti neurali multistrato della smart TV, in modo tale da analizzare ogni frame e creare un effetto tridimensionale realistico per ogni scena che state osservando. Inoltre, regola automaticamente la luminosità, amplifica il contrasto, potenzia gli oggetti sullo schermo e aumenta la risoluzione a 4K anche quanto la fonte non è di ottima qualità.

Il comparto audio, più che immersivo, è un’altro punto a favore del vostro acquisto. Grazie al fantastico sistema Dolby Atmos, dialoghi, canzoni e suoni saranno sempre ultra nitidi e chiari! La ricerca attuata da Samsung per ottenere un audio ottimizzato, infatti, ha portato a dai nuovi altoparlanti, capaci di assicurarvi un’esperienza di livello davvero impeccabile. In più, l’Object Tracking Sound vi garantisce suoni multidimensionali che si muovono sempre in sincronia con l’azione sullo schermo, qualsiasi cosa stiate guardando.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Samsung che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon PROMOTV nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

