Smart TV Samsung The Frame da 49″ scontata a metà prezzo su eBay!

Mentre tantissime persone non vedono l’ora di scoprire la data ufficiale di Prime Day 2021, il nostro staff è alla continua ricerca di offerte e in questo articolo scopriremo quali sono le migliori occasioni disponibili oggi su eBay, il portale che si contraddistingue per il suo immenso catalogo, ricco di prodotti interessanti (anche di nicchia), ed ovviamente per le sue ottime tornate di offerte, le quali anche oggi vi permetteranno di risparmiare cifre importanti sui vostri acquisti online.

Una delle tante che ha saputo attirare la nostra attenzione è la smart tv Samsung The Frame da 49 pollici, il cui modello QE49LS03RAU viene proposto a 599,99€ invece di 1.299,00€, un risparmio notevole e che non vedevamo da un bel po’ di tempo su questo specifico televisore, dal momento che il portale ha voluto concentrarsi su altri tipi di modelli nell’ultimo periodo.

Come saprete, la Samsung The Frame vanta alcune caratteristiche che la contraddistinguono da altre smart tv e una di queste è sicuramente il fatto di potergli applicare cornici personalizzate attorno ai bordi, facendo sì che il televisore si integri con il resto dell’arredamento, dandovi persino la possibilità di posizionarlo al posto di un quadro. Grazie al design, al pannello QLED e alle numerose funzioni integrate infatti, la Samsung The Frame può assumere l’aspetto di un quadro, attraverso degli sfondi studiati appositamente per integrarsi con il vostro ambiente domestico, sfondi che vengono visualizzati sempre con la giusta luminosità grazie all’apposito sensore che, oltre a trasmettervi una sensazione di realismo, vi permetterà anche di abbassare al minimo i consumi energetici nel momento in cui non serve portare il pannello alla massima luminosità.

Per quanto riguarda la qualità delle immagini, i modelli Samsung The Frame usano pannelli QLED, ciò vi garantirà colori e dettagli ai vertici della categoria, tipici delle smart tv del noto produttore coreano. Abbiamo quindi HDR, alta risoluzione e il supporto ai formati più recenti, in modo che possiate riprodurre qualsiasi contenuto multimediale.

Insomma, una smart tv che, venduta a soli 599,99€, diventa una vera occasione per coloro che vogliono non solo un modello all’avanguardia, ma anche una soluzione capace di esprimersi al meglio per quanto concerne il design. Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sullo store per trovare l’articolo più adatto alle vostre esigenze. Infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

