Il mondo dei televisori è immenso ma i prodotti che vengono offerti spesso si rivelano molto simili, soprattutto per quello che riguarda l’estetica. Se siete invece alla ricerca di una smart TV che sappia sorprendere il vostro sguardo già dalla forma con cui si presenta, abbiamo il prodotto che fa al caso vostro: la smart TV Samsung The Frame!

Si tratta di un’offerta davvero interessante, visto che riguarda una TV di tutto rispetto del brand Samsung. Questo televisore dal design unico è in offerta a 998,00€ su Mediaworld, contro i 1.399,00€ di listino, ottenendo quindi un vantaggioso sconto di 401,00€!

La caratteristica unica di questo televisore è quella di presentarsi in una veste elegantissima, in modo da diventare un originale oggetto d’arredamento. Nata per assomigliare ad un quadro, la smart TV Samsung The Frame è stata progettata con un design sofisticato ed è capace di mimetizzarsi all’interno del vostro ambiente domestico trasformandosi in un’opera d’arte.

Estremamente sottile e con una finitura monocromatica sul retro, questo televisore è personalizzabile grazie alla scelta delle cornici (acquistabili separatamente) con cui potrete rivestirlo in modo da adattarlo al meglio alla vostra tipologia di arredamento. La sua installazione è semplicissima: avrete inclusa la staffa da muro Slim Fit su cui il televisore poggerà, semplice da montare e perfettamente aderente alla parete in modo da ricreare un vero effetto cornice. Inoltre potrete scegliere come inclinare il vostro televisore e anche se volerlo installare in posizione verticale grazie alla Modalità Ritratto.

Questa smart TV è dotata di processore Quantum 4K, che gestisce le prestazioni della TV a 360 gradi ottimizzando in modo intelligente le immagini e l’audio in modo da regalarvi un’esperienza di visione mozzafiato. L’intelligenza artificiale è quindi in grado di apprendere, adattare e migliorare sia le immagini che i video indipendentemente dalla sorgente. Inoltre grazie alla tecnologia Quantum Dot avrete le immagini più belle di sempre: con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato offrendovi un miliardo di sfumature.

La sua eleganza non è circoscritta soltanto alla sua forma. Anche il modo in cui i cavi sono collegati contribuisce a renderla una TV unica nel suo genere dallo o stile minimale e pulito. Grazie al cavo One Invisible Connection, un unico cavo trasparente dalla lunghezza di 15 metri, potrete connettere tutti i dispositivi che volete alla vostra TV posizionando le periferiche dove preferite. Questo è possibile grazie al One Connect Box, un accessorio che unisce le esigenze di design e di ordine con la comodità e la praticità: non sarete più obbligati a posizionare i dispositivi esterni vicino alla TV ma potrete scegliere un posto più discreto e meno in vista!

Tirando le somme, la smart TV Samsung The Frame è quello che fa per voi se state cercando un prodotto dalle alte prestazioni che sappia, al tempo stesso, catturare il vostro sguardo anche da spento, diventando un pezzo da esposizione da far invidia a tutti. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, così da comprarlo prima di vedere una risalita del prezzo!

