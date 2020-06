Smart tv, smartphone e tanti elettrodomestici in offerta nel solo per oggi Mediaworld!

Se avete voglia dedicarvi a grandi acquisti con la consapevolezza di aver sfruttato ottime offerte, siete nel posto giusto! Infatti siamo qui per parlavi delle incredibili promozioni realizzate da Mediaworld per il solo per oggi, una valanga di prodotti che potrete acquistare a prezzo scontato e con la possibilità di scegliere se ricevere l’acquisto a casa oppure di ritirarlo in negozio, il tutto senza costi aggiuntivi.

Nella sua promozione quotidiana Mediaworld ha inserito molti articoli a prezzi incredibili, ed infatti troviamo elettrodomestici grandi e piccoli, smartphone, modem ma anche smart tv come la LG 49UM7100PLBl, l’eccezionale televisore da 49″ che potrà essere acquistato a soli 359,00€ contro i 529,00€ di listino. Questa smart tv compatibile con gli assistenti vocali come Google Assistant o Amazon Alexa, grazie alle sue linee moderne ed eleganti conferisce eleganza all’ambiente diventando un vero e proprio elemento di decoro anche da spento. Una volta accesa la smart tv LG potrete gustarvi immagini realistiche e definite con un’intensa resa dei colori grazie al pannello IPS 4K, mentre il processore quad-core permette di eliminare le distorsioni potenziando le imagini in bassa risoluzione andandole ad ottimizzare.

Oltre alla smart tv LG sono molti i prodotti in offerta solo per oggi da Mediaworld, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi esplorare il catalogo di Mediaworld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle che riguardano tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le migliori offerte per oggi

Tutte le categorie

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!