Se siete intenzionati ad acquistare una smart TV perfetta per la vostra PS5, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva su questo modello Sony, disponibile da Mediaworld. Al momento, potrete portare a casa la Smart TV Sony Bravia XR65X90J da 65” a soli 999,99€ invece di 1.399,90€, un’offerta da non lasciarsi scappare tenendo presente che si tratta di un prodotto di ottima qualità scontato di ben 400€!

Questa smart TV è l’ideale per il gaming grazie alle tecnologie XR, ideate da Sony per garantirvi una resa grafica assolutamente impeccabile con una risoluzione in 4K e 120 fps. Dunque, trattandosi di un TV davvero valido a un prezzo particolarmente conveniente, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Questa smart TV Sony Bravia è caratterizzata da moltissime feature tecniche dedicate a colori, luci e ombre, ideali per ottenere le migliori prestazioni possibili dalla vostra PS5, assicurandovi sfumature e dettagli super realistici. Tra le tecnologie più interessanti, c’è indubbiamente l’XR Picture che si occupa di analizzare la prospettiva da cui state osservando lo schermo, in modo tale da migliorare la visibilità ed evitando i fastidiosi riflessi che potrebbero rovinare la vostra esperienza di gioco. A occuparsi del lato cromatico invece ci sono l’XR Color e l’XR Triliminos Pro, che non solo vi permettono di osservare sempre tinte estremamente naturali e vivide ma riescono anche a farvi percepire ogni singola sfumatura, in scene particolarmente scure o molto illuminate.

Se siete grandi amanti degli FPS o dei titoli d’azione in generale, saprete già quanto è fondamentale non perdere nemmeno un singolo dettaglio sul schermo ed evitare che ci siano sfocature in grado di compromettere la vostra partita. A risolvere questo problema c’è l‘ottima tecnologia XR Motion, ideata appositamente per analizzare in tempo reale ogni singolo oggetto in movimento, in modo tale da renderlo perfettamente nitido e luminoso. Da non sottovalutare anche il comparto audio che, grazie al Sound Position e al 3D Surround Upscaling, riproduce suoni e rumori multidimensionali ed estremamente immersivi, garantendovi sempre una perfetta sincronia con le immagini.

Infine, trattandosi di una smart TV, potrete utilizzare anche l’Assistente Google, la comodissima ricerca vocale oppure direttamente Alexam se possedete un dispositivo in casa. In questo modo potrete cercare film, serie tv e molto altro senza dover muovere un dito! Vi ricordiamo che, solo per questo breve periodo, potrete acquistare il modello Sony Bravia da 65″ in sconto di ben 400€.

