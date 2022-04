Se state pensando di acquistare una nuova smart tv, e siete alla ricerca di un prodotto di qualità che offra ottime prestazioni nel gaming, l’offerta che vi propone oggi Mediaworld è di quelle da non lasciarsi assolutamente scappare! Potrete infatti acquistare la bellissima Sony OLED XR55A90J con un fantastico sconto di 600€ sul suo prezzo originale!

Parliamo di una smart tv da 55″ equipaggiata con un luminoso pannello OLED che supporta risoluzioni fino a 4K e frequenze fino a 120Hz, certificata Perfect for PlayStation 5 per offrire il massimo della resa con la vostra nuova console. Con questa promozione, potrà essere vostra a solo 1.999,00€, con un risparmio del 23% rispetto al listino originale di 2.599,00€. Si tratta di uno dei migliori prezzi attualmente disponibili sul mercato!

Sony OLED XR55A90J è una smart tv dedicata ai videogiocatori che desiderano uno schermo perfetto per la propria console, impegnati nel trovare il giusto equilibrio tra risoluzioni, frequenze e calibrazione dell’immagine. In particolare parliamo di un prodotto certificato Perfect for PlayStation 5, che renderà semplicissima la sua configurazione con la nuovissima console di Sony. Ogni settaggio video sarà infatti regolato all’avvio da PlayStation 5, che riconoscerà la smart tv e grazie ad Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode offrirà il miglior risultato possibile a schermo, senza che dobbiate impostare manualmente nulla.

La precisa regolazione dell’HDR vi consentirà di godere di immagini luminose e dal contrasto perfetto, ricche di dettagli e rilassanti alla vista. Il supporto allo standard HDMI 2.1, invece, permetterà di raggiungere risoluzioni 4K e frequenze a 120Hz per godere al meglio dei videogiochi più moderni, con un gameplay fluido e veloce garantito dai tempi di risposta estremamente ridotti. Non vi perderete mai un istante di gioco, anche nelle situazioni più frenetiche!

La qualità di Sony OLED XR55A90J non si ferma però solo al gioco, perché offre risultati davvero straordinari anche durante la visione di film e serie TV, grazie al suo Cognitive Processor XR dedicato all’analisi e rielaborazione dei contenti per offrire in tempo reale una perfetta regolazione dell’immagine. Luminosità e intensità dei colori sono calibrate automaticamente su toni realistici per agevolare l’occhio umano, mentre l’XR Clarity ricostruisce le scene per offrire la definizione migliore, anche partendo da contenuti a bassa risoluzione. Il sistema XR Sound è inoltre in grado di armonizzare immagini ed emissione del suono, per ricreare un audio surround di qualità 3D senza installare speaker addizionali.

Nel complesso Sony OLED XR55A90J offre davvero ottime prestazioni per ogni esigenza, garantendo il massimo quando parliamo di gaming e in particolare PlayStation 5, console con cui questa smart tv lavora alla perfezione. Considerando il fantastico sconto di 600€, questa promozione è davvero da non perdere!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo perfetto per ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!