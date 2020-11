Smart TV Sony KD43XH8077 ad un prezzo shock nel Solo per oggi Mediaworld!

Sappiamo che le attenzioni di oggi potrebbero essere rivolte tutte alla PlayStation 5, dal momento che tornerà disponibile su Amazon alle ore 13:00, tuttavia questo non significa che passeremo la mattinata in panciolle nell’attesa che la console torni a rendersi disponibile! Del resto, come ogni giorno sono diversi i portali che si stanno dando da fare nella proposta delle loro offerte quotidiane e tra questi, come sempre, c’è Mediaworld, che con le sue offerte Solo per oggi propone anche questo giovedì una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati, a partire dai piccoli elettrodomestici sino a lavatrici e frigoriferi, passando anche per smartphone e televisori.

Ancora una volta la nota catena di distribuzione mette a disposizione degli utenti diverse offerte, ma tra i tanti prodotti di oggi val decisamente la pena segnalarvi la smart TV Sony KD43XH8077 da 43 pollici, venduta a 549,00€ invece di 779,00€. Proprio come la smart TV Samsung segnalatovi ieri, si tratta di un prodotto che vanta un pannello di grande qualità, per altro perfetto per chiunque sia alla ricerca di un nuovo televisore da abbinare alle ultime console arrivate sul mercato!

Del resto, il Sony KD43XH8077 è sicuramente uno di quei modelli su cui puntare, merito anche della tecnologia Motionflow XR, che permette al pannello di raggiungere frequenze di aggiornamento altissime, addirittura fino a 400 Hz, nonostante la frequenza nativa sia inferiore. Questo fa sì che questo modello possa essere usato anche per il gaming e abbinarci ad esempio la nuova PS5 sarà sicuramente una combo pazzesca. Non manca poi la presenza di Android TV come sistema operativo, il quale permette di scaricare una marea di applicazioni facendo diventare il televisore un vero e proprio centro di intrattenimento, comandabile anche attraverso i comandi vocali, nonché in grado di connettersi con tutti i prodotti che supportano Alexa.

Riassumendo, abbiamo di fronte un televisore che sa dire la sua a prescindere da quale utilizzo ne facciate, il che però non è il solo ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte. Prima di lasciarvi navigare nel vasto catalogo di Mediaworld, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!