Smart TV Sony OLED 4K con 800€ di sconto da Mediaworld!

Mentre su Amazon continuano le offerte della Gaming Week, vogliamo ora dare spazio all’iniziativa “Solo per Oggi” di Mediaworld, dal momento che le offerte di questa promozione scadono alla mezzanotte di oggi, motivo per cui non bisogna indugiare troppo onde evitare di perdere le occasioni che, vi anticipiamo, sono numerose anche oggi e coinvolgono sia piccoli che grandi elettrodomestici.

Diverse dunque le proposte, ma quella che ha saputo attirare di più la nostra attenzione è la Sony A8 KE65A8 da 65 pollici, una delle migliori smart tv attualmente disponibili sul mercato, oggi acquistabile a 1.899,00€ invece di 2.699,00€. Ovviamente, parliamo di un modello OLED, nonché di uno dei migliori televisori per quanto concerne la fluidità delle immagini, che risultano essere nitide e chiare, adatto quindi sia per la semplice visione di film e serie tv sia per il gaming.

Ogni aspetto di Sony A8 KE65A8 è stato progettato con l’obiettivo di offrire allo spettatore la massima qualità possibile, dando molta attenzione anche al design, che Sony chiama One Slate, caratterizzato da un’incredibile sottigliezza, al punto che il pannello arriva fino al bordo del televisore. Come saprete, la tecnologia OLED offre già di per sé colori estremamente realistici, ma questo specifico modello riesce a spingersi oltre, grazie alle ottimizzazioni messe a punto da Sony e al chip interno che capisce quando serve aumentare o diminuire il contrasto in una specifica zona del pannello, in modo da trasmettere immagini sempre perfette.

Portare ogni aspetto ai massimi livelli significa concentrarsi anche sulla parte audio, importantissima per apprezzare appieno i contenuti multimediali, una zona dove la Sony A8 KE65A8 può vantare alcune delle tecnologie più avanzate, come quella di far fuoriuscire l’audio dallo schermo invece che dai soliti speaker posti nella parte inferiore. Ovviamente, questo va a tutto vantaggio dell’intrattenimento, migliorando sia la sincronizzazione con il video che la percezione della pressione sonora.

