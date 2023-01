State pensando di acquistare una nuova Smart TV e siete alla ricerca di un prodotto che unisca una qualità eccelsa con un prezzo abbordabile? In tal caso vi consigliamo un’offerta imperdibile su Amazon, che vede come protagonista un televisore Xiaomi con risoluzione 4K, disponibile in ben tre dimensioni.

Tutte e tre i modelli della Smart TV Xiaomi F2 con Fire TV integrata sono infatti in sconto: la versione da 43″ è in ribasso a 299,00€ invece di 399,00€, quella da 50″ a 349,00€ al posto di 449,00€ e quella da 55″ a 399,00€ anziché 499,00€. Oltre a risparmiare centinaia di euro, al momento dell’acquisto avrete anche modo di scegliere il pagamento in 5 rate mensili senza interessi proposto da Amazon!

Le Smart TV della linea F2 rappresentano la nuova generazione di televisori di Xiaomi, che vi offriranno un’esperienza di visione incredibile grazie allo schermo con risoluzione 4K Ultra HD. Le immagini saranno infatti ricche di contrasti e colori profondi, mentre la tecnologia HDR 10 mostrerà anche i dettagli più piccoli, generando così scene estremamente realistiche.

La qualità eccelsa dell’immagine va a pari passo con quella del suono, dato che la Smart TV supporta le tecnologie Dolby e DTS, generando un audio chiaro e immersivo. Inoltre, la Xiaomi F2 include anche una modalità gaming dedicata, che vi consentirà di connettere la vostra console e giocare a qualsiasi titolo godendo di gameplay fluidi e dinamici, complice il breve tempo di risposta del pannello.

Infine, una delle caratteristiche che rendono la Xiaomi F2 un prodotto decisamente interessante è la presenza di Fire TV integrata. Avrete dunque a disposizione un menu con migliaia di app e programmi come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN e molti altri, ai quali potrete accedere comodamente tramite il telecomando smart; in alternativa, vi basterà connettere il televisore con l’assistente vocale Alexa per poter gestire la riproduzione semplicemente con il microfono integrato nel telecomando.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata alle Smart TV Xiaomi F2. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

