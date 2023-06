Negli ultimi anni, principalmente a causa della pandemia e del periodo di lockdown, lo smart working ha preso sempre più piede nel nostro paese, portando tantissime persone a trasformare la propria casa nel posto di lavoro fisso. Se anche voi rientrate in questa categoria, saprete sicuramente quanto può essere pesante rimanere concentrati per otto ore all’interno del proprio ufficio fai-da-te, senza dei colleghi con cui fare una battuta o una macchinetta del caffè dove fare una pausa.

Proprio con lo scopo di alleviare un po’ le giornate lavorative in smart working abbiamo pensato di scovare 7 gadget con cui combattere stress e stanchezza, così da rendere l’ufficio domestico più allegro e piacevole. In particolare, abbiamo scelto prodotti nell’ambito degli “Amazon Finds“, ovvero divenuti virali su TikTok per la loro utilità o, semplicemente, per la loro stranezza che li rende al contempo affascinanti.

Dal sacco da boxe da posizionare nella scrivania per sfogare lo stress ai tappi per isolarvi completamente dal mondo esterno, abbiamo scovato per voi articoli di diverso tipo, che potranno tornarvi utili sia per distrarvi qualche minuto durante le ore di lavoro che per rilassarvi a fine giornata. Troverete, quindi, sicuramente qualcosa che fa al caso vostro!

Smart Working: 7 fantastici gadget contro stress e stanchezza

Sacco da boxe per scrivania

Iniziamo con un Amazon Finds utile per tutte le giornate in cui lo stress è talmente alto che avete voglia di sfogarvi un po’. Si tratta, infatti, di un simpatico sacco da boxe da scrivania, che potrete semplicemente attaccare al vostro tavolo tramite la ventosa posta nella base. Essendo alto solo 35,5 cm si adatterà perfettamente al vostro set-up, non richiedendo, dunque, lo spazio necessario per un vero sacco da boxe.

Trottola in metallo

Se avete visto almeno una volta il film Inception, vi ricorderete sicuramente della trottola utilizzata da Leonardo Di Caprio per capire se si trovasse nella realtà o in un sogno. Ebbene, tale oggettino rappresenta un perfetto passatempo, nonché un fantastico anti stress da utilizzare per staccare la spina: potrete dilettarvi a trovare l’equilibrio perfetto, riuscendo a farla ruotare per più di 5 minuti consecutivi senza fermarsi.

Globo fluttuante

Il vostro ufficio domestico vi sembra troppo anonimo? L’Amazon Finds perfetto per voi è questo stupendo globo fluttuante dotato di luce LED, che girerà costantemente grazie a un elettromagnete e un sensore di campo magnetico. Questo oggetto di arredamento, oltre a creare una magnifica atmosfera nella vostra stanza, vi fornirà un ottimo passatempo durante i minuti di pausa, facendovi divertire a farlo fluttuare e ruotare a vostro piacimento.

Penna 3D

Durante le telefonate siete soliti a scarabocchiare su un pezzo di carta? E se vi dicessimo che potete trasformare i vostri disegni in realtà? Grazie a questa penna 3D, infatti, potrete sfruttare il filamento a suo interno per creare sculture e modellini tridimensionali, seguendo semplicemente la vostra ispirazione e dando vita ad adorabili progetti. Dentro la confezione troverete anche un manuale che vi guiderà passo passo nella creazione delle vostre opere d’arte, con tanto di idee e consigli.

Cuscino in silicone per stretching

Stare tante ore seduti alla scrivania porta inevitabilmente alla fuoriuscita di fastidi alla schiena. Questa specie di cuscino in silicone vi aiuterà, quindi, a distendere la spina dorsale, alleviando ogni tipo di dolore e facendo tornare la vostra schiena come nuova. Vi basterà posizionare il cuscino nel pavimento e distendervici sopra per qualche minuto: i 96 punti di massaggio ridurranno la tensione della colonna vertebrale, fornendovi un ottimo massaggio e rilassandovi completamente.

Pannello LED personalizzabile

Questo stupendo pannello LED è completamente personalizzabile in base alla vostra fantasia: può visualizzare immagini, animazioni e testi sia statici che in movimento, il tutto con uno stile in pixel vivace e luminoso. Durante le pause dal lavoro potrete, dunque, divertirvi a modificare ciò che viene prodotto, scegliendo una foto o video presente nel vostro dispositivo o dilettandovi a disegnarlo voi stessi direttamente nell’applicazione dedicata.

Tappi per riduzione del rumore

Se vivete con altre persone o in una città movimentata, saprete sicuramente quanto sia difficile concentrarsi con rumori di sottofondo. I Loop Experience sono diventati ultra virali su TikTok grazie al loro design stupendo e alla loro estrema utilità: questi originali tappi per le orecchie hanno uno stile che li fa sembrare quasi dei gioielli, riducendo al contempo qualsiasi rumore ambientale di 18 decibel. Nonostante ciò, non sarete isolati completamente, dato che i tappi sono stati creati appositamente per permettervi di sentire comunque le voci e qualsiasi altro suono che possa interessarvi.

