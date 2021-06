Smartphone e non solo: sconti fino al 30% su tanti prodotti Unieuro

La nostra rassegna delle migliori offerte continua nuovamente passando per il portale di Unieuro, che continua a sorprendere. Ricordiamo infatti che fino al prossimo 24 giugno 2021, acquistando un prodotto compatibile con la promo si riceverà in regalo una bicicletta oppure un monopattino elettrico con un ulteriore contributo. Grandi sconti su elettrodomestici, prodotti della casa e non solo vi aspettano con offerte vantaggiose, specie qualora siate alla ricerca di un nuovo smartphone da acquistare.

Tra le varie offerte compatibili con l’iniziativa, oggi vogliamo segnalarvi quella dedicata allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE 4G. in vendita a soli 499,90 € anziché 669,00 €. Se da tempo meditavate di cambiare il vostro vecchio smartphone, con un risparmio di ben 169 €, a seguito di uno sconto del -25% potrete fare vostro questo gioiellino.

Le specifiche tecniche di questo smartphone parlano chiaro: Galaxy S20 FE vanta colori sgargianti e un design accattivante che non passa inosservato. La sua elegante parte posteriore, realizzata in policarbonato rinforzato, aggiunge stile e carattere. Il Galaxy S20 FE è audace all’interno e all’esterno: il display FHD+ Infinity-O da 6,5 ​​” e la frequenza di aggiornamento da 120 Hz regalano un’esperienza di gioco fluida e reattiva, senza ritardi o rallentamenti con il Processore Octa Core avanzato e 6GB di RAM. Grazie alla batteria da 4.500 mAh potrete godervi le vostre app senza interruzioni di alcun tipo. Un’altra chicca interessante è la funzione Wireless PowerShare che vi permetterà di ricaricare orologi, auricolari e persino smartphone semplicemente adagiandoli nella parte posteriore del dispositivo.

Grazie alla sua tripla fotocamera professionale, il dispositivo vi permetterà di vedere più lontano con lo Space Zoom 30x e con la Modalità Notte potrete avere finalmente scatti luminosi e nitidi, anche in condizioni di scarsa luminosità. Con la sua capiente memoria interna da ben 128 GB (espandibile fino a 1TB con micro SD), Galaxy S20 FE vi permetterà di avere sempre a portata di mano tutti i vostri ricordi.

Un prodotto che, considerando il suo nuovo prezzo di vendita e la possibilità di ottenere una bicicletta/monopattino elettrico, diventa un ottimo investimento su cui puntare per il futuro!

