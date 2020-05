Smartphone e smart tv nelle offerte del giorno Unieuro!

È tempo di Offerte del giorno da Unieuro! Quotidianamente lo store mette in offerta decine di prodotti e noi siamo qui per accompagnarvi nella scelta delle promozioni migliori da poter sfruttare fino a mezzanotte, magari accompagnandole alla consegna gratuita per ordini superiori a 49€.

In passato vi abbiamo già parlato delle promozioni riguardanti il robot aspirapolvere Roomba o delle smart tv Samsung in offerta da Unieuro, ma questa volta vogliamo parlarvi dell’affidabile smartphone Honor 9X, che troviamo scontato all’incredibile prezzo di 199,00€. Nonostante sia un prodotto di fascia media, troviamo al suo interno un processore Kirin 710F, che accoppiato a 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile è in grado di offrire buone prestazioni che non compromettono in nessun caso l’esperienza utente.

Ma è sul comparto fotografico che l’Honor 9X punta tutto, con un sensore grandangolare da 8 MP ed una fotocamera da 2Mp per la modalità ritratto sono stati aggiunti alla fotocamera principale da 48 MP mentre invece la fotocamera frontale è da 16 MP ed è implementata all’interno un meccanismo a scomparsa. Lo smartphone ha inoltre uno schermo da 6,58 pollici che lo rende compatto nelle dimensioni, ed è alimentato da una batteria da 4.000mAh dall’ottima autonomia. Nonostante sia stata sostituita la classica presa usb con una più recente porta USB type-C, è ugualmente presente un jack audio da 3,5 mm, a differenza di altri modelli della stessa categoria.

Vi ricordiamo che fino al 28 maggio è ancora disponibile la promozione Sconti batticuore da Unieuro, vi consigliamo quindi di visitare anche quella pagina oltre, ovviamente, a consultare le migliori offerte di oggi. Prima di lasciarvi scatenare con le varie offerte Unieuro, infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

