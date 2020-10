Smartphone e tanto altro in sconto nel Solo per oggi Mediaworld

Iniziamo la mattinata di questo mercoledì proponendovi le offerte giornaliere di Mediaworld, ossia quel tipo di offerte dove bisogna essere abbastanza veloci se non si vuole perdere l’occasione di portarsi a casa un prodotto, come uno smartphone o un elettrodomestico per la casa, ad un prezzo scontato, dato che – come ormai avrete capito – terminano a fine giornata per poi tornare al loro prezzo originale.

Dopo la giornata di ieri non particolarmente ricca di offerte, oggi la famosa catena di distribuzione torna al suo ritmo normale, mettendo a disposizione numerosi articoli interessanti, come l’ambito smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite, che viene proposto in sconto probabilmente per la prima volta da Mediaworld e che può essere acquistato solo per oggi a 299,99€ invece di 399,99€. Si tratta di uno dei tanti modelli realizzati dalla nota azienda cinese, ma questo è senza dubbio quello che vanta il miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto, dal momento che parliamo di uno smartphone completo sotto ogni punto di vista e perfettamente equilibrato.

Certo, esistono molte alternative valide ma, a differenza di tanti altri modelli della stessa fascia di prezzo, lo Xiaomi Mi Note 10 Lite vanta uno schermo Super AMOLED da 6,47 pollici che, una volta provati i suoi neri assoluti, diventa difficile in seguito per l’utente prendere in considerazione un modello che non implementa questa tecnologia. Essendo un “best buy”, il display ovviamente non è l’unico aspetto positivo, dato che vanta componenti in grado di offrire quasi le medesime prestazioni di un modello ben più costoso, grazie al processore Snapdragon 730G abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Stesso discorso per quanto riguarda il comparto fotografico, con un sensore principale da 64MP che si affianca ad altri 3 sensori per ottenere la massima versatilità di scatto in qualsiasi situazione. Infine, vi è l’autonomia, anche quest’ultima degna di uno smartphone che ha pochissimi rivali, dato che implementa una batteria da oltre 5.000 mAh (5.260 per l’esattezza) insieme alla ricarica rapida da 30W, la quale permette di ricaricarlo completamente in poco più di un’ora.

Insomma, è davvero difficile (se non impossibile) trovare uno smartphone migliore in questo momento in questa fascia di prezzo e grazie alle offerte di Mediaworld potete acquistarlo ad un prezzo piuttosto interessante. Vale la pena sottolineare però che l'iniziativa include tanti altri prodotti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte.

