Smartphone e telefoni per anziani a meno di 100€ su Monclick

La tecnologia ha fatto e farà sempre enormi passi in avanti, al punto da creare sempre più difficoltà agli anziani per rimanere al passo coi tempi. Ad oggi, infatti, sono tantissime le persone che hanno difficoltà ad usare uno smartphone moderno, a volte non riuscendo persino a fare una semplice chiamata telefonica, ed ecco perché la recente promozione lanciata da Monclick potrebbe interessare coloro i quali sono alla ricerca di un dispositivo moderno ma semplice da usare.

In questo specifico mercato, Brondi è sicuramente uno dei principali brand a produrre ottimi telefoni per anziani e, per la vostra gioia, vi informiamo che la promozione contiene numerosi modelli del noto marchio italiano a prezzi scontati. Uno di questi è il Brondi Energy 4G, un dispositivo studiato appositamente per adattarsi alle esigenze dei più anziani, optando per tasti fisici grandi, un design tradizionale e un sistema operativo molto semplificato.

Come potete immaginare, il Brondi Energy 4G è ben lontano da essere uno smartphone, ma vanta comunque la possibilità di usare WhatsApp e Skype, utile per fare videochiamate con amici e parenti. A tal proposito, ci pensa la doppia fotocamera ad offrire una qualità d’immagine sufficiente, mentre il supporto Dual-SIM vi permetterà di far funzionare due numeri contemporaneamente. Il display a colori e le icone grandi completano quella che è un’ottima soluzione per anziani, soluzione che oggi può essere acquistata a soli 62,99€ invece dei soliti 89,99€.

Qualora preferiate un telefono a conchiglia, sarete felici di sapere che la promozione di Monclick include anche quest’ultimi, facendo sì che chiunque possa dotarsi del modello più adatto alle proprie esigenze. Detto ciò, prima di invitarvi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire altre offerte interessanti, vi ricordiamo di iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

