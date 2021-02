Smartphone Motorola Moto G5 Plus a meno di 200€ su eBay!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte dai principali portali con la proposta degli Imperdibili di eBay che, con le molteplici categorie presenti sulla piattaforma, si riconferma uno dei luoghi più adatti dove effettuare acquisti a prezzo scontato, grazie alla possibilità di poter scegliere tra tantissimi prodotti disponibili come smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, dispositivi per la cura della persona e tanti capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%!

Di tutte le offerte presenti oggi su eBay, vogliamo però segnalarvi la presenza dello smartphone Motorola Moto G5 Plus che potrà esser acquistato a 192,00€, con uno sconto del 46% dal suo tipico prezzo sulla piattaforma. Non fatevi ingannare dal suo prezzo, infatti questo potente smartphone fa della velocità uno dei suoi punti di forza, migliorando l’esperienza delle operazioni in multitasking o perfino di mobile gaming. Il display del Motorola Moto G5 Plus è un CinemaVision 6,7″ Full HD+ che vi permetterà di vedere tutti i dettagli delle scene presenti su schermo, oltre che ad immergere con i suoi bordi quasi inesistenti. Il processore octa-core reattivo Qualcomm Snapdragon 765 permette al Motorola Moto G5 Plus di avere ottime prestazioni ed una reattività massima in qualsiasi utilizzo, anche quelli più elaborati grazie anche all’impiego dei suoi 4GB di RAM ed una memoria da 64GB espandibile con microSD fino a 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico sono presenti 4 sensori posteri, con il principale da 48MP, che è in grado di realizzare scatti nitidi e persino video in 4K, un grandangolare da 8MP che può arrivare fino a 118 gradi di ampiezza visiva, quello macro da 5MPed infine quello da 2MP per la profondità. La vera differenza però la fa il sensore anteriore, dotata di un doppio sensore da 16MP ed 8MP per realizzare ottimi scatti grandangolari anche in modalità selfie, e che rende possibile anche sfruttare la stabilizzazione elettronica per ottenere video più stabili anche in movimento. Infine la batteria del Motorola Moto G5 Plus da 5.000mAh gli permette di arrivare, grazie all’ottimizzatore dei consumi, anche a 2 giorni di autonomia.

Insomma, come detto Motorola Moto G5 Plus è di sicuro uno smartphone che presenta molte caratteristiche interessanti, soprattutto a questo prezzo, ma rimane pur sempre solo una delle molteplici offerte del catalogo di eBay.

