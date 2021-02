Smartphone, notebook e Lego nella svendita folle di eGlobalCentral!

Dopo una settimana ricca di offerte che ha visto numerosi store concentrarsi sulla festa di San Valentino, è la volta di segnalarvi la svendita che sta avvenendo in queste ore sulle pagine di eGlobalCentral. Il noto store, infatti, sta infatti proponendo tantissime offerte tra le quali spiccano quelle su smartphone, smartwatch e notebook di un certo livello. Ciò si traduce in ottime opportunità per gli amanti degli acquisti online, merito anche della possibilità di risparmiare un ulteriore 3% grazie al codice sconto WINTER21.

Essendo questa un’iniziativa mirata a far spazio ai nuovi prodotti in magazzino, è logico attendersi la fine delle offerte nell’esatto momento in cui il numero dello stock arriverà a zero, ecco perché vi suggeriamo di non indugiare troppo per non perdere le occasioni, come quella che vede il OnePlus 7 Pro a soli 473,99€ invece di 640,00€, prezzo a cui bisogna sottrarre il 3% al momento del pagamento una volta inserito il codice sconto WINTER21 nell’apposita sezione.

Presentato nel 2019, il OnePlus 7 Pro si conferma ancora oggi uno smartphone all’avanguardia in grado di tenere il passo degli ultimi modelli. Non bisogna dimenticare, infatti, che all’interno è presente lo Snapdragon 855 e 8GB di RAM, nonché ben 256GB di spazio di archiviazione. All’altezza degli ultimi modelli top di gamma è anche il comporto fotografico, che offre scatti quasi ai vertici della categoria, per non parlare delle prestazioni generali dello smartphone, con quest’ultime che contraddistinguono da sempre i modelli OnePlus, merito di un’ottimizzazione software come in pochi riescono a fare, al punto da rendere il dispositivo privo di lag, inclusi quelli più difficili da notare dall’occhio umano.

Insomma, chi ha posseduto uno smartphone OnePlus sa bene a cosa ci riferiamo, e con il modello 7 Pro l’azienda ha probabilmente realizzato il dispositivo che non deluderà le aspettative di nessuno, nemmeno quelle dei fan storici del brand. Detto ciò, potrebbe esservi utile ripescare la nostra recensione completa dedicata a questo specifico modello.

Come detto, la svendita di eGlobalCentral è molto ricca, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina ufficiale per non perdere nessuna occasione. Come sempre, anche durante il weekend, suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!