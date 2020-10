Smartphone, notebook e tablet nelle offerte del Red Weekend di Mediaworld!

Sono stati due giorni davvero intensi quelli del Prime Day e con tanti sconti da capogiro, ma se non avete trovato l’offerta che fa per voi da oggi in avanti ci saranno comunque tantissime occasioni da cogliere, come ad esempio la nuova iniziativa che Mediaworld ha appena lanciato e che sarà valida fino al 18 ottobre in cui mette a disposizione numerosi prodotti tecnologici, come smartphone e notebook, a prezzi interessanti, quasi come se volesse rispondere al Prime Day tenutosi negli ultimi giorni.

Tantissimi i prodotti che la nota catena di distribuzione ha deciso di selezionare per questa nuova iniziativa e tra questi c’è anche uno dei televisori che è stato protagonista in questi ultimi due giorni, ovvero il Samsung The Frame QE43LS03RAUXZT da 43 pollici, venduto in questo momento ad un prezzo che si avvicina molto a quello del recente Prime Day, quindi qualora questo specifico modello vi sia sfuggito, avete un’altra occasione per portarvelo a casa ad un prezzo più che competitivo. Proposto infatti a soli 489,00€ invece 799,00€, potrete risparmiare ben 310,00€ su quello che è molto più di un semplice smart TV, dal momento che parliamo di un televisore in grado di sostituire un vostro quadro nel salotto grazie alle sue incredibili funzionalità avanzate, come la Art Mode, che permette di personalizzare lo schermo con numerosi sfondi.

Il design è senza dubbio il fiore all’occhiello del Samsung The Frame QE43LS03RAUXZT, così come la qualità del pannello, quest’ultimo dotato di tecnologia QLED, la quale offre colori realistici nelle scene più luminose così come in quelle più buie, il tutto tramite una risoluzione 4K abbinata all’HDR 10+.

Un televisore quindi pensato per i veri puristi dell’arredamento e per coloro che vogliono avere un prodotto che sa distinguersi dalla massa, il che però non è l’unico ad essere in offerta in questa nuova promozione di Mediaworld, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire quello che ci riserva il vasto catalogo. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

