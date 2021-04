Smartphone Oppo A72 scontato del 50% su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte di questo venerdì continua, e dopo aver consultato portali come Amazon e MediaWorld, è giunto il momento di scoprire anche quali sono le proposte degli Imperdibili di eBay, dove centinaia di prodotti ricevono sconti fuori di testa capaci di far calare i prezzi anche del 70%! Ma non è tutto, infatti, oltre ai prezzi super convenienti su eBay è possibile trovare anche una scelta di prodotti molto vasta, che spazia in tutte le categorie presenti sul portale, includendo smartphone, smart TV, notebook, abbigliamento e persino alcuni prodotti alimentari. Insomma, una varietà di articoli così vasta che potrete anche sfruttarla per cercare l’ispirazione per qualche idea regalo da fare per la Festa della Mamma.

Fra tutte le promozioni presenti su eBay, oggi vogliamo segnalarvi quella dello smartphone Oppo A72, che potrete acquistare con uno sconto superiore a 50%, ossia ad appena 149,99€! Questo smartphone di fascia media realizzato da Oppo è un dispositivo perfetto per coloro che cercano uno smartphone dal look moderno, capace di ottime performance nell’utilizzo quotidiano e per quanto riguarda l’autonomia, senza spendere un capitale. La scocca di Oppo A72, alleggerita e disponibile in numerose colorazioni vivaci, fa da cornice all’innovativo schermo Sunligh FDH+, ottimizzato automaticamente per regolare il contrasto dei pixel in tempo reale, e quindi riprodurre immagini con colori reali e vividi sia sotto una forte luce diretta che negli ambienti scuri.

All’interno di Oppo A72 invece troviamo un processore Snapdragon ottimizzato per gli Oppo che eleva le prestazioni di app e giochi, rendendo il dispositivo più veloce e fluido di altri prodotti della stella fascia di prezzo, ed inoltre completano le caratteristiche interne la presenza di 128 GB di memoria interna espandibile via MicroSD, 4 GB di RAM, e la possibilità di inserire una seconda scheda SIM. Altro punto di forza di Oppo A72 è l’ampia batteria da 5.000 mAh che permette di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno, anche con un utilizzo intenso, mentre la ricarica rapida da 18W permette di ottimizzare i tempi in cui è attaccato all’alimentatore.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, Oppo A72 è dotato di 4 sensori posteriori tra cui uno principale da 48 MP, che dispone della tecnologia pixel 4in1 e permette di scattare foto nitide e chiare anche in condizioni di scarsa luminosità, e persino una grandangolare da 8MP che arriva a cogliere fino a 119° di ogni scena. Inoltre Oppo A72 può esser utilizzato per realizzare video 4K, che sfruttano una stabilizzazione delle immagini che riesce a bilanciare anche le situazioni più movimentate, e persino una funzionalità Slow Motion dove la qualità delle immagini non viene

Avrete capito che Oppo A72 è uno smartphone dalle ottime performance, che a questo prezzo diventa una vera occasione da non perdere! Vi ricordiamo però che sono tante altre le promozioni che troverete su eBay nella sezione Imperdibili, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale e trovare l’offerta perfetta per voi. Infine, sempre parlando di eBay, vogliamo ricordarvi che fino al 2 maggio su portale potrete utilizzare un codice sconto che vi permetterà di avere un 10% di sconto extra su una vasta selezione di piccoli e grandi elettrodomestici!

