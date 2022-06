Se siete intenzionati ad acquistare uno smartphone a un prezzo davvero conveniente, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva su questo nuovissimo modello del brand Poco, appena lanciato e già scontato da Amazon! Al momento, potrete portare a casa il Poco F4 a soli 399,90€ invece di 449,90€, un’offerta da non lasciarsi scappare dato che stiamo parlando di un dispositivo performante che è appena arrivato sul mercato.

Lo smartphone è dotato del popolarissimo processore di punta Snapdragon 870 con velocità core principale di 3,2 GHz e connettività 5G per un’elaborazione veloce e potente in qualsiasi momento. Dunque, trattandosi di un articolo davvero valido a un prezzo particolarmente conveniente, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le unità a vostra disposizione terminino!

Poco F4 vi assicura ottime performance con un consumo energetico estremamente efficiente, offrendovi tempi di caricamento delle app ridotti e un’esperienza di scorrimento migliore su pagine Web e app. Inoltre, grazie alla tecnologia Liquid Cool 2.0, le prestazioni di alto livello sono sostenute da una camera di vapore super grande da 3.112 mm2 che si occupa di raffreddare la CPU ancora più velocemente. Il DotDisplay AMOLED E4 di cui è provvisto, invece, è un’ulteriore punto a favore del vostro acquisto: essendo ultra sottile, soli 2,76 mm, vi assicura una minore ostruzione e una lettura chiara anche alla luce de sole. Inoltre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la frequenza di campionamento di 360 Hz garantiscono uno scorrimento più fluido e una latenza di risposta inferiore.

Non meno importante la funzione di visualizzazione TrueColor, tramite cui le tinte sul display vengono ottimizzate automaticamente in modo professionale, per video e foto più realistiche sullo schermo. Il modello Poco F4 è dotato di una fotocamera principale da 64 MP, un’ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP in modo tale da catturare scatti eccezionali in ogni scenario. In più, non solo potrete usufruire della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) ma anche della modalità Night Selfie per dettagli più nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Se a preoccuparvi è l’autonomia dello smartphone, ci teniamo a precisare che non solo è dotato di una batteria da ben 4.500 mAh ma che potrete anche sfruttare l’ottima ricarica turbo da 67W che impegna soli 38 minuti per dare il massimo della potenza al vostro Poco F4. Vi ricordiamo che, al momento, è disponibile a soli 399,90€ invece di 449,90€.

