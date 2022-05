Se siete alla ricerca di scarpe da ginnastica o sneakers a un prezzo super scontato, vi consigliamo di dare uno sguardo ai ribassi assolutamente imperdibili su prodotti a marchio Adidas, Superga, Vans, Diadora e molto altro ancora. eBay ha deciso di creare un’intera sezione dedicata a modelli scontati anche fino al 40%!

I prodotti che aderiscono a questa promozione sono davvero tantissimi, partendo da scarpe perfette per allenarsi fino a sneaker pensate per essere indossate tutti i giorni. Vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare gli sconti, fintanto che sono ancora disponibili!

Nel caso foste alla ricerca di articoli comodi ma alla moda, i prodotti firmati Vans saranno una valida proposta per voi. Il marchio è conosciuto da più di 50 anni in tutto il mondo per la produzione di calzature, abbigliamento e altri capi sportivi, trattandosi anche del primo brand a produrre scarpe da skateboard. In termini di stile, Vans è ormai uno status symbol della skateboard culture e dello street wear e, nel corso degli anni, i suoi modelli hanno continuato ad avere enorme successo grazie allo stile iconico e alle elevate prestazioni delle calzature.

Tra i prodotti potrete trovare le Vans SK8-Hi leggere, stringate e dal profilo alto, caratterizzate da un sistema di ammortizzazione sul tallone che offre un maggiore comfort, una punta rinforzata che resiste nel tempo e un collo imbottito per un supporto e una flessibilità superiori. L’originale suola waffle in gomma, inoltre, conferisce a questo modello il massimo dell’aderenza, mentre lo stile iconico e distintivo del brand le rende assolutamente irresistibili. Al momento potrete acquistarle al costo di soli 63,00€ invece di 85,00€.

I prodotti di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina eBay dedicata.

