Sneakers outlet di eBay: scarpe scontate fino al 50%!

Come ricorderete, già a scorsa settimana vi avevamo proposto alcune ottime offerte relative al settore delle calzature, grazie soprattutto alla proposta di eBay, che proponeva tantissime offerte su diversi modelli prodotti da alcuni dei migliori marchi del settore. Ebbene, vi segnaliamo ora che il portale ha deciso di proseguire su questa scia, dando il via ad una nuova selezione di offerte dedicate alle calzature, con particolare attenzione a quello che è il settore delle snakers, con sconti dedicati a brand come Vans, Diadora e Adidas.

Diversi i modelli in offerta, con occasioni anche sui più apprezzati modelli della Vans, azienda leader nel settore delle sneakers che grazie a calzature come la sua Old Skool, si è imposta nell’immaginario (e nelle preferenze) degli amanti delle scarpe basse e da skate. Foderata in tessuto, nella sua tipica colorazione nera con striscia laterale bianca, la Old Skool è una scarpa semplice ma comoda, caratterizzata – come ogni altra Vans – dalla suola di gomma in stile “waffle”, come da tradizione per il marchio.

Venduta in sconto a soli 59,89€, la Old Skool è disponibile in diverse taglie, ma nella sola colorazione nera, e potrò essere vostra con uno sconto del 25% (80€ il prezzo originale), rappresentando così una delle migliori occasioni presenti sull’outlet. Outlet che, come detto, vede comunque la presenza di molti sconti fino al 50%, con scarpe forse meno “famose” ma ugualmente apprezzabili. Ovviamente le Vans la Old Skool non è l’unica scarpa in offerta, ed anzi sono moltissimi i modelli tra cui potrete scegliere per completare il vostro look, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare una spulciata anche alla pagina contenente l’intera proposta di scarpe in offerta, così che possiate scegliere quella che meglio si addice al vostro stile.

