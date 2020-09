Sniper Ghost Warrior Contracts e tanti altri titoli nel nuovo Humble CI Games 2020 Bundle!

Fino al prossimo 6 ottobre è possibile acquistare su Humble Bundle un ricco pacchetto contenente titoli dal grande interesse come Sniper Ghost Warrior Contracts e Lords of the Fallen. Un bundle, che prende il nome completo di Humble CI Games 2020 Bundle, che può essere acquistato a un prezzo particolarmente ridotto, rivelandosi la scelta perfetta per numerosi videogiocatori su PC.

Pagando solamente 0,84 euro sarà possibile ottenere:

Alien Rage Unlimited

Chronicles of Mystery: The Scorpio Ritual

Dogfight 1942

Chronicles of Mystery: The Tree of Life

Art of Murder: Cards of Destiny

Pagando più di 5,99 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Sniper Ghost Warrior 3

Sniper Ghost Warrior 3: All-Terrain Vehicle

Sniper Ghost Warrior 3: Sniper Rifle McMillan TAC-338A

Lords of the Fallen: Game of the Year Edition

Con oltre 13 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Sniper Ghost Warrior Contracts

Sniper Ghost Warrior 3: Sturm Bodyguard 9

Sniper Ghost Warrior 3: The Sabotage

Sniper Ghost Warrior 3: Multiplayer Map

Una lunga serie di titoli, acquistabili in un colpo solo a un prezzo a dir poco allettante grazie all’Humble CI Games 2020 Bundle. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che acquistare questo bundle ci permetterà di fare anche una buona azione, visto che parte dei ricavati saranno devoluti a International Medical Corps. Potete trovare il ricco bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble CI Games 2020 Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

