SnowRunner: preordinalo su Instant Gaming con il 35% di sconto!

Tra i titoli più peculiari in uscita in questo mese possiamo annoverare sicuramente anche SnowRunner, titolo di Saber Interactive che prosegue sulla strada tracciata dal celebre MudRunner mettendoci nei panni degli autisti di impressionanti veicoli su folli tracciati. Un titolo assolutamente particolare, ma che così come il predecessore è già riuscito a catturare l’interesse di svariati appassionati. A rendere il tutto più allettante è inoltre il fatto che Instant Gaming ha attualmente messo in offerta il pre-ordine del gioco con ben il 35% di sconto: un’ottimo modo per fare proprio il titolo fin da ora ed averlo disponibile fin dalla data di lancio ad un prezzo d’eccezione.

SnowRunner uscirà ufficialmente tra poco meno di una settimana, ossia il prossimo 28 aprile, e si candida ad essere uno dei titoli più interessanti dell’anno per gli appassionati del genere. Rimanere indifferenti di fronte alle situazioni proposte dall’opera di Saber Interactive, del resto, è veramente arduo. Per saperne di più sull’opera vi basterà continuare a seguirci su queste pagine: a breve, infatti, arriverà la nostra recensione di SnowRunner.

Nel caso siate quindi interessati al titolo è possibile preordinare fin da ora SnowRunner con ben il 35% di sconto a soli 25,99 euro su Instant Gaming. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il prezzo di Instant Gaming scenderà ulteriormente da qua alla data d’uscita ufficiale di SnowRunner, nessun problema: il celebre portale vi rimborserà infatti la differenza di prezzo. SnowRunner arriverà ufficialmente su PC, Xbox One e PlayStation 4 tra pochi giorni, ossia il prossimo 28 aprile 2020.

» Clicca qui per prenotare SnowRunner 20 a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!