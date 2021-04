Soffiatori | I migliori del 2021

La bella stagione è dietro l’angolo, e con lei anche la manutenzione di giardini e aree verdi nelle proprie abitazioni. Per alleggerirvi al massimo questo impegno abbiamo realizzato per voi una guida sui migliori soffiatori presenti sul mercato, in una selezione realizzata appositamente per venire incontro al maggior numero di esigenze che potessero presentarsi.

I soffiatori che abbiamo scelto per voi, infatti, sono i migliori delle singole categorie, con modelli che vanno dai leggeri e compatti pensati per i giardini di piccole dimensioni, fino a quelli muniti di ruote e sacco raccoglifoglie di fascia più alta. Non potevano mancare poi soluzioni alimentate a batteria, altre con cavo e persino quelle con il motore a scoppio che necessitato di benzina per sprigionare la loro incredibile potenza, insomma, una guida che si muove a 360° nei modelli e nei costi dei soffiatori presenti sul mercato.

Poiché non vogliamo farvi perdere altro tempo, visto che l’estate è praticamente dietro l’angolo, vi consigliamo di mettervi seduti comodi e prepararvi allo shopping con la nostra guida sui migliori soffiatori.

La nostra selezione dei migliori soffiatori

Soffiatore Bosch ALB 16 Li

Cominciamo la nostra selezione con il soffiatore da giardino Bosch ALB 18, compagno ideale per qualsiasi giardiniere che debba vedersela con delle foglie. In appena 1,8 kg di peso, questo dispositivo riesce a sprigionare una potenza di soffiatura di 210 km/h, spazzando via foglie e qualsiasi materiale di scarto in pochissimo tempo. Un prodotto come questo si alimenta con una batteria da 2.000 mAh che arriva a durare fino a 17 minuti, grazie al sistema Syneon Chip di Bosch, dove si gestisce al meglio l’interazione fra alimentazione, motore ed ingranaggi, ed inoltre si carica in appena 1h.

» Clicca qui per acquistare il soffiatore Bosh ALB 18 LI

Soffiatore Bosch ALB 36 LI

Versione potenziata del 18 LI, il Bosch ALB 36 Li è in grado di sprigionare una maggior potenza ed autonomia. Fino a 260 km/h di velocità che, grazie allo speciale rivestimento Softgrip è facile da condurre, ed inoltre non genera ne rumore ne troppe vibrazioni. Altra grande specifica è che la sua batteria, oltre ad esser capace di far funzionare il soffiatore per oltre 20 minuti, è compatibile con tutti gli altri dispositivi Bosch da 36V della linea Home&Garden, in modo da poter esser sostituita con una carica ed aumentare così il tempo di utilizzo.

» Clicca qui per acquistare soffiatore Bosch ALB 36 LI

Soffiatore a rotelle Bakaji con filo

Questo pratico soffiatore Bakaji con cavo, è dotato di una funzione 3 in 1 che vi permette di aspirare, soffiare ma anche tritare parti di piante o rametti accumulati nel vostro giardino. Con il pratico sistema di ruote, questo soffiatore rimane leggero e maneggevole, nonostante arrivi fino alla velocità di 270 km/h, grazie anche al motore con rivestimento in alluminio realizzato per alleggerire il carico. Nella confezione di questo soffiatore, è compreso anche un sacco di raccolta da 45 litri, con tanto di tracolla per facilitarne il trasporto, dotata anche di chiusura lampo nella parte inferiore per velocizzare lo svuotamento.

» Clicca qui per acquistare soffiatore Bakaji con filo

Soffiatore Bakaji cordless 40V

La versione cordless del soffiatore Bakaji riesce, grazie ad un potente motore brushless da 560W a generare un’ottima potenza, con un getto d’aria da 320 km/h in velocità regolabile, che riesce a rimuovere senza fatica anche i residui più pesanti e mantenere pulito il giardino nei suoi ben 60 minuti di autonomia della batteria. L’impugnatura di questo innovativo soffiatore, è ergonomica e antiscivolo e riesce a migliorare il comfort durante l’utilizzo, complice anche il peso di appena 4 kg, ed inoltre è dotato di una particole tecnologia che riduce incredibilmente il rumore prodotto.

» Clicca qui per acquistare soffiatore Bakaji cordless

Soffiatore senza filo con Kukumax

Il soffiatore con cavo Kukumax è un dispositivo che fa della compattezza la sua arma principale, infatti è leggero e semplice da usare e grazie al suo poco rumore generato dalle vibrazioni, è perfetto per esser utilizzato anche nelle zone residenziali. Con i suoi appena 2 kg di peso questo soffiatore riesce comunque a sostenere ore di lavoro, e grazie alle sue diverse modalità di potenza riesce ad arrivare ad un massimo di 300 km/hm e può rispondere a varie esigenze aggiungendo l’applic al tubo ed arrivare a e soffiare foglie, detriti o persino asciugare l’acqua.

» Clicca qui per acquistare il soffiatore Kukuman

Soffiatore a batteria Einhell

Maneggevole e capace di alte prestazioni, il soffiatore Einhell è un apparecchio pensato per i giardini di grandi dimensioni ed infatti è capace di soffiare, aspirare o tranciare le varie foglie. Alimentato da un motore elettrico senza spazzole, questo soffiatore ha una durata maggiore di altri dispositivi simili, grazie anche all’impiego della doppia batteria da 18 V necessaria per il funzionamento. Utilizzare il soffiatore Einhell è molto semplice perché, oltre ad esser munito di un generoso sacco da 45 litri per raccogliere i detriti, il pomello del cambio funzione è molto pratico ed intuitivo, mentre l’impugnatura supplementare regolabile garantisce una presa salda e sicura per tutta la durata dell’utilizzo. Infine, le due grandi e possenti ruote presenti alla fine del tubo rendono ancora più semplici le fasi di utilizzo, andando a ridistribuire il peso, ed andando ad affaticare di meno durante i periodi di lavoro più lunghi.

» Clicca qui per acquistare il soffiatore a batteria Einhell

Soffiatore a scoppio McCulloch

Tra i più potenti della nostra selezione, il soffiatore McCulloch è un dispositivo che sfrutta a pieno la tecnologia a scoppio per generare una sconvolgente velocità di soffiaggio di 355 km/h! Grazie al comodo zaino imbottito che contiene il motore, diventa facile da trasportare questo soffiatore, e grazie al sistema di anti vibrazioni presente, l’utilizzatore potrà utilizzarlo con il massimo del confort. L’acceleratore poi è il vero fulcro di questo soffiatore, infatti oltre ad esser dotato di un’impugnatura mobile che permette di esser posizionato alla misurazione perfetta, sfrutta la tecnologia Tempomat per controllare appieno il dispositivo e reagire ad ogni situazione, così da lavorare con meno fatica ed in sicurezza per tempi più lunghi.

» Clicca qui per acquistare il soffiatore a scoppio McCulloch

Soffiatore BLACK+DECKER con trituratore

Se cercate un dispositivo top di gamma, che possa soffiare, aspirare e triturare le foglie, questo è quello che stavate cercando. Il potente soffiatore Black+Decker è capace di arrivare fino a 410 km/h di velocità e può occuparsi di qualsiasi tipologia di detriti presenti in un giardino con facilità. La funzione tritatore poi riduce il volume dei rifiuti in un rapporto 16:1 e consente un rapido compostaggio nel pratico zaino raccoglifoglie da 72 litri incluso, favorendo le fasi di smaltimento. Il particolare design del soffiatore Black + Decker permette poi di convertire rapidamente il dispositivo e passare rapidamente dalla modalità soffiaggio a quella aspirante.

» Clicca qui per acquistare il soffiatore BLACK+DECKER

Come scegliere il perfetto soffiatore

Indispensabile strumento per rimuovere le foglie dal vialetto o dal giardino, il soffiatore è uno strumento che per esser scelto necessita di alcuni importanti fattori da prendere in considerazione. E poiché a volte si tratta anche di dispositivi capaci di costare centinaia di euro, abbiamo realizzato questa pratica guida su come scegliere il soffiatore perfetto in base al vostro giardino.

Motore

Esistono diverse tipologie di alimentazione per un soffiatore, infatti oltre ai classici motori a scoppio è possibile trovare alcuni dispositivi che vanno a batteria ed altri ancora alimentati direttamente a corrente. Ovviamente ognuna di queste categorie ha i suoi pro e contro, ad esempio il motore a scoppio necessita di benzina per funzionare ma raggiunge prestazioni che la batteria non raggiunge neanche lontanamente, mentre, ovviamente, quelli con il cavo necessitano di una spina elettrica da avere sempre a portata di mano. Il nostro consiglio quindi è quello di valutare al meglio l’area dove andrete ad utilizzare il vostro soffiatore, così da effettuare la scelta migliore.

Sacco

La presenza del sacco raccogli foglie è una funzione aggiuntiva presente nei dispositivi che hanno anche la funzione aspirazione, ed è ottimale per semplificare le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Attenzione però a scegliere un sacco dalle dimensioni non troppo eccessive, infatti sono presenti anche soluzioni da 250 litri che potrebbero complicare anche il solo muoversi nel giardino.

Variatore di velocità

Variare la velocità di un soffiatore è una funzione che permette, oltre che di sbarazzarsi di foglie e residui di erba, anche di sassi, ghiande e ghiaia presenti sul prato, rendendo l’area verde più ordinata e più sicura, soprattutto se viene utilizzata dai bambini per giocare.

Ruote

I soffiatori che presentano le ruote sull’estreminta del tubo sono una feature tipica dei dispositivi più potenti e permettono di ridurre a 0 il peso del dispositivo sulla schiena. Inutile dire che è una feature essenziale, soprattutto in presenza di dispositivi grandi e di aree verdi molto spaziose su cui operare.

Peso

I soffiatori leggeri arrivano a pesare un massimo di 6 kg, altrimenti poi è necessaria o una particolare cinghia da spalla, oppure un’imbragatura imbottita che va ad aumentare il comfort ridistribuendo il peso del dispositivo su schiena e spalle. Se l’area su cui dovrete intervenire costantemente è molto grande e necessita molto tempo di lavoro, l’imbracatura è la scelta più adatta, mentre per le situazioni da pochi minuti di utilizzo anche una semplice doppia impugnatura potrà fare al caso vostro.

Funzioni aggiuntive

Oltre alla funzione di soffiare via i detriti, alcuni dispositivi sono dotati di rastrello che permettono di raccogliere ed aspirare le foglie ed altri detriti dentro un apposito sacco. Inoltre i dispositivi top di gamma presentano anche uno speciale sistema che tritura i detriti riducendo quindi il volume che andranno ad occupare una volta nel sacco. Prestate quindi bene attenzione al momento dell’acquisto se vi serve una, o tutte e tre queste modalità di utilizzo perché sono in grado di cambiare anche la fascia di prezzo degli articoli.